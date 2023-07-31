台北前瞻預算太少「氣死游淑慧！」　交通部駁：鐵路捷運已補7千億

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

審計部29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，台北市議員游淑慧指出，前瞻預算中央共補助地方5358億元，台北市獲184億元，佔比3.4%，比高雄少了千億，讓她「快被氣死」。交通部今表示，台北鐵路地下化與捷運中央共補助6775.82億元，捷運環狀線加上東環段，也將補534億元。

游淑慧昨在臉書上質疑，前瞻預算補助台北市（184億元）的經費，不僅是六都最後一名，甚至比非直轄市的雲林縣（203億元）、嘉義縣（243億元）、屏東縣還低，排名全台第九名，比高雄市少千億，質疑中央虧待台北市。

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交通部長王國材今表示，台北鐵路地下化與捷運建設從78年9月、85年3月陸續通車，其中初期路網4,444億元、後續路網6,131億元、鐵路地下化1,809億元，共計12,384億元。

初期路網中央與省補助2834億元（63.77%）、後續路網中央補助2760億元（45.02%）、鐵路地下化補助1181億元（65.30%）。中央已共計補助6775.82億元。

王國材指出，後續台北市爭取的台北捷運環狀線，中央也全數支持。其中台北市捷運南北環已在施工，中央補助331.32億元，另行政院也已核定捷運東環段，中央將用公務預算補助202.56億元。中央將共補助534億元。