　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北前瞻預算太少「氣死游淑慧！」　交通部駁：鐵路捷運已補7千億

▲▼游淑慧出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

審計部29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，台北市議員游淑慧指出，前瞻預算中央共補助地方5358億元，台北市獲184億元，佔比3.4%，比高雄少了千億，讓她「快被氣死」。交通部今表示，台北鐵路地下化與捷運中央共補助6775.82億元，捷運環狀線加上東環段，也將補534億元。

游淑慧昨在臉書上質疑，前瞻預算補助台北市（184億元）的經費，不僅是六都最後一名，甚至比非直轄市的雲林縣（203億元）、嘉義縣（243億元）、屏東縣還低，排名全台第九名，比高雄市少千億，質疑中央虧待台北市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材今表示，台北鐵路地下化與捷運建設從78年9月、85年3月陸續通車，其中初期路網4,444億元、後續路網6,131億元、鐵路地下化1,809億元，共計12,384億元。

初期路網中央與省補助2834億元（63.77%）、後續路網中央補助2760億元（45.02%）、鐵路地下化補助1181億元（65.30%）。中央已共計補助6775.82億元。

王國材指出，後續台北市爭取的台北捷運環狀線，中央也全數支持。其中台北市捷運南北環已在施工，中央補助331.32億元，另行政院也已核定捷運東環段，中央將用公務預算補助202.56億元。中央將共補助534億元。

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

中颱「卡努」逼近！虎航8／1桃園－沖繩航班取消、星宇異動出爐

明晚可能發海警！卡努「髮夾彎北轉」變慢了　暴風圈侵台機率破4成

他點名捷運這1站「走2步就1正妹」　一票認同：還會遇到日本女生

5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他：不道歉就斷關係

上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

攝影家潘小俠病逝⋯享壽70歲！耗費42年拍攝《蘭嶼記事》成絕響

好市多新品「213cm木乃伊」比人高！會員笑：中元擺到萬聖節

校園#MeToo頻傳　政大聘研究助理須先簽名具結「未涉性平事件」

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

中颱「卡努」逼近！虎航8／1桃園－沖繩航班取消、星宇異動出爐

明晚可能發海警！卡努「髮夾彎北轉」變慢了　暴風圈侵台機率破4成

他點名捷運這1站「走2步就1正妹」　一票認同：還會遇到日本女生

5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他：不道歉就斷關係

上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

攝影家潘小俠病逝⋯享壽70歲！耗費42年拍攝《蘭嶼記事》成絕響

好市多新品「213cm木乃伊」比人高！會員笑：中元擺到萬聖節

校園#MeToo頻傳　政大聘研究助理須先簽名具結「未涉性平事件」

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

民意調查如何避免避免瞎子摸象窘境

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

老闆最愛4星座！　超級旺公司

餐廳座位藏「潛規則」他見1幕愣：全台男人的默契

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

卡努「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

更多熱門

相關新聞

北市信義區隨機砍人3傷　男嫌深夜遭收押

北市信義區隨機砍人3傷　男嫌深夜遭收押

台北市信義區29日發生醉漢隨機砍人事件，中坡南路某水果攤51歲柯姓男員工酒後突然持刀衝向馬路，朝著往來的機車騎士亂砍，造成2男1女受傷，所幸被路人聯手制伏，3人送醫後也均無大礙。警方訊後依殺人未遂及傷害罪嫌移送，30日晚間檢方聲押獲准。

即／台北萬壽橋下驚見男浮屍

即／台北萬壽橋下驚見男浮屍

柯文哲批前瞻變「錢沾」！交長：他任內很積極爭取　要求補助暴增

柯文哲批前瞻變「錢沾」！交長：他任內很積極爭取　要求補助暴增

柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

綠黨團批柯文哲不厚道：北市百億前瞻「吃完擦嘴就開罵」

綠黨團批柯文哲不厚道：北市百億前瞻「吃完擦嘴就開罵」

關鍵字：

前瞻台北

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面