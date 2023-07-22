快虛脫！女頂36度烈日迷途漁港10km　身上1物品救了她

▲▼台中一名81歲阿嬤，頂著36度烈日走了10公里，差點虛脫，還好這東西救了她。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區81歲林姓阿嬤年輕時，全家就從台東搬到大肚，隨著年紀愈大，失智情況愈嚴重，腦袋內殘存的回憶，竟然跟團進香，不料被放鴿子，她只得頂著36度高溫，獨自從追分火車站徒步走回台東，結果走到10公里外的龍井區麗水漁港時，滴水未進，差點虛脫，警方獲報到場，先載回派出所給予水分，就在擔心人海茫茫不知如何找尋家屬時，驚見阿嬤身上戴著愛心手環，順利通知家人帶回。

全台持續高溫炎熱，各地都傳出熱傷害、中暑甚至死亡意外，台中市警察局烏日分局麗水派出所日前獲報一名阿嬤頂著36度高溫在麗水漁港徘徊，不知所措，員警趕抵現場得知，阿嬤供稱，她參加從台東坐遊覽車來進香，卻忘記上車，她只好徒步走回400公里外的台東老家。

員警一聽情節太離譜，加上阿嬤語無倫次，於是先載回派出所休息，補充飲水、麵食，就在詢問年籍資料一問三不知，不知如何是好之際，員警眼尖發現阿嬤手腕上戴有愛心手鍊，於是順利連絡家人載回。

家屬表示，以為母親只是在大肚住家附近散步，結果許久都沒回家，全家人心急如焚外出尋找，當接獲員警通知時，母親竟然走到離家10公里外的龍井區，大感不捨和不可思議，還好沒有造成中暑、熱衰竭，順利平安。