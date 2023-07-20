台中嬤跌跤滿臉血　進超商購物嚇壞大家！警載她找到家

▲台中一名阿嬤外出買零食，結果跌跤滿臉是血，讓家人好不捨。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區82歲的江姓阿嬤日前趁家人不在偷溜出去大採購，不料路上跌跤受傷，阿嬤不以為意，滿臉是血的走進超商，路人嚇得趕緊報警，警方獲報到場，阿嬤仍繼續挑選，不理會員警關心，直到結完帳，才斷斷續續的回話，但警方仍然不知阿嬤住在哪裡，只好邊開車邊找，所幸最後找到了，阿嬤兒子焦急的跑出門迎接。原來兒子限制母親吃零食，是擔心她血糖會飆高，全案圓滿收場。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐許文村、警員蔡孟涵，日前下午5點多獲報東光園路超商外有人跌倒受傷，警方從路人口中得知，阿嬤推著購物車未注意地面落差，重摔在地，臉部明顯流血，仍自顧自地走進超商採買，讓店員和目擊民眾都好擔心。

員警到達超商後，發現阿嬤臉部流著血，卻仍專心選購零食，大家想要關心她的傷勢，卻因阿嬤重聽，無法溝通，趕抵現場的救護人員簡單包紮傷口後要送醫，阿嬤卻是笑笑連連揮手婉拒。

員警擔心阿嬤推著滿車戰利品恐再生意外，耐心說服護送返家，不過阿嬤身上未帶證件，亦說不清自家住址，只好載著阿嬤，邊開車邊尋找，經過九彎十八拐總算平安送到家。

兒子表示，母親重聽，近期出現失智，開始產生幻想，前陣子足不出戶，好不容易願意出門卻又跌倒受傷，讓家人好心疼，承諾日後會更注意她的動向，更感謝民眾和警方的關心與協助。