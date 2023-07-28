78歲翁不抽菸、無三高突然失智！竟是住這「嫌惡設施」旁害的

▲一名老翁不抽菸、沒有三高，結果突然罹患失智症，竟是因為住在宮廟旁邊害的。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名78歲的老翁平時生活習慣正常，沒有吸菸、也沒有三高病史，近期卻性情大變、就醫後確診罹患失智症。對此，腎臟科醫師江守山抽血檢查，發現血鉛濃度、血鎘濃度超高，詳細詢問才知道，原來是因為住在宮廟附近所導致。

江守山在節目《健康好生活》分享，這位患者被家人帶來看診，不久前經過神經內科醫師診斷，已經確認患有失智症，不過因為患者沒有吸菸習慣，也沒有罹患三高，風險並不高，突然罹患這種病症，令人感到費解。

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江守山詢問發病時的症狀，得知患者脾氣變差、開始疑神疑鬼，更是懷疑80歲的妻子出軌，讓他感到十分奇怪，於是著手調查。

▲江守山替患者抽血、檢驗重金屬濃度，發現血鉛、血鎘都破表。（示意圖／ETtoday資料照）



患者平時飲食相當正常，也沒有吃大量加工食品，直到江守山抽絲剝繭，得知患者的住處附近有宮廟，才知道是哪裡不對勁。

原來，這間宮廟平時會燃燒金紙，燃燒後會產生許多有害氣體，而患者不想開冷氣，平時又覺得「要通風」，所以都會開窗，抽血檢查後，發現血液中的鉛、鎘都爆量，而世界衛生組織的研究當中指明，PM2.5的暴露會大幅增加失智症的風險，推斷患者就是因此所導致。

江守山認為，因為患者住處與燃燒金紙的金亭太過接近，平時又不懂得關窗、使用空氣清淨機，才會有這種情況發生。江守山也對此揭露了7大加速大腦退化的生活習慣，分別是「喝太多含糖飲料」、「睡眠不足」、「聽音樂的音量過大」、「習慣負面思考」以及「坐太久」，還有就是血中的Omega-3太低、牙齒掉太多等，民眾生活上務必特別留意。