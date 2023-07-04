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社會 社會焦點 保障人權

「天山雪蓮」1包3萬8治百病！病患遇醫療鏢客哭慘：老本被騙光

▲中藥。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲醫療鏢客用便宜的中藥材包裝成可治百病的「天山雪蓮」詐騙年長病患。（示意圖／PhotoAC）

記者劉昌松／台北報導

以陳姓男子為首的醫療鏢客集團，在雙北地區醫院隨機尋找落單的看診長者，上前攀談佯稱認識很厲害的中醫師，帶著受騙長者到大直據點找陳男偽裝的中醫把脈，然後拿出便宜藥材佯稱是稀有的「天山雪蓮」幫忙泡成藥酒後，每包收費3萬8千元，騙得上百萬元，有被害人大哭老本被騙光，台北地檢依違反《醫師法》等罪起訴陳男等7人。

檢警調查，陳明燦、陳政鴻等人從2月起找來林寶隆、王董玉真等人組成鏢客集團，分為外務組與決策組，另外指定王正雄當專屬司機，由外務組兩兩分配，不定時到台北慈濟、榮總、振興等醫院，在病患等候區尋找獨自前往看診的年長病患，然後藉故攀談。

鏢客們一開始都只是和被害人噓寒問暖，等知道被害人的病痛症狀後，假裝自己親人也曾染病，都是「陳醫師」幫忙醫好的，部分被害人因受苦多年而相信，跟著鏢客驅車到大直區的假中醫診所，途中，鏢客會先把被害人症狀說透露給陳明燦，等被害人抵達診所後，陳男佯裝把脈，然後佯稱被害人的病如果不治好，後遺症會很多，很危險。

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受騙的老人家大哭老本都沒了，不知道拿不拿得回來。（示意圖／pixabay）

由於「陳醫師」精準說中病症情形，被害人都會信以為真，跟診所買了1包3萬8千元的「天山雪蓮」粉，由鏢客集團同夥現場示範指導，將半包倒入藥酒桶攪拌，靜置數日後即可飲用，被害人如果錢不夠，鏢客集團還會開車載被害人回家拿錢。

其中1名被害人因為跟親友提到自己遇到神醫，剛好對藥材了解的親友看了看剩下的「天山雪蓮」粉，發現根本是一般普通的廉價藥材，被害人驚覺受騙提告，檢警獲報後展開布線，4月間收網逮捕陳男等7人，並循線找到其他受騙的6名被害人，其中有人因為被騙20多萬元，當場大哭詢問要怎麼拿回老本錢。

檢察官鄭東峯調查後，認為這個鏢客集團除了涉嫌以低價藥材高賣詐欺所得上百萬之外，由於陳明燦在假扮中醫師時，還有把脈等醫療行為，因此依《醫師法》、詐欺取財等罪將陳等7人一併提起公訴。

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