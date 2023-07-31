碩士DJ書店蹲下選購「書單曝光」！這一本要價破9千

▲藍星蕾在書店選購書籍，其中一本書的價格十分驚人。（圖／翻攝IG／藍星蕾）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞DJ藍星蕾擁有魔鬼一般的身材，加上姣好的外表、亮眼的學歷，讓她擄獲了無數粉絲。近日她到書局選購書本，畫面令粉絲眼睛一亮，而她手中的昂貴書籍也被搜了出來，其中一本書的精裝版價格更是高達9,240元，令人十分震驚。

藍星蕾除了DJ本業以外，平時也有在認真念書，近期剛從法國巴黎商學院畢業，拿到商業法學碩士，接著就又跑到書局選購書籍，似乎是在為了攻讀博士做準備。

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而她逛書局的時候手中捧著許多書本，蹲在書櫃上選購的模樣，令粉絲感到相當震驚，也有不少人因此感到好奇，究竟她手上的書籍是包含了哪方面的知識，會讓她特意外出選購。

▲藍星蕾手中所捧著的書籍，除了雅思考試的工具書以外，還有馬來西亞國家土地法典的相關書籍。（圖／翻攝IG／藍星蕾）



後來經過搜尋，她手中的書籍也隨之曝光，其中一本是研究馬來西亞國家土地法典（第828號法案）的書籍，網路上的售價約為40元（馬來西亞令吉，約新台幣280元）左右。

▲藍星蕾拿在手上的那本紫色書籍定價驚人，精裝版要價9,240元，平裝版也要2,999元。（圖／翻攝IG／藍星蕾）



而另外一本則是美國出版社所出的雅思相關書籍，主要內容為語言學習、能力考試相關的知識，在台灣博客來書局的定價為836元。

至於在書架上、被藍星蕾用手扶著的紫色書籍，名稱則是《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》，內容是企業理論與實務、專業管理的知識，博客來上平裝版的價格為2,999元、精裝版則是9,240元，價格令人感到十分吃驚。