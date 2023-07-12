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全台22縣市接力「書展市集」！連續11個月上百場　還有文化幣套組

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

▲全台22縣市接力舉辦創新「書展市集」，首棒將由雲林虎尾厝書店，在7月的每個周六率先舉行。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

為創造更多人與實體書店相遇的機會，文化部特別在疫後振興計畫提出「走出書店」，獎勵各縣市實體書店，鼓勵書店結合閱讀、藝術等多元活動，舉行創新的「書展市集」；如今獎勵名單揭曉，從今年7月至明年5月，全國22縣市都有書展，將接力辦理上百場的創新書展市集。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

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▲高雄三餘書店串聯多家在地書店，預計分別於鳳山、岡山、旗山、美濃辦理大型藝文閱讀市集。

文化部長史哲表示，實體書店在全台各地，不論都市或偏鄉，是最能提供大眾輕易接觸藝文、獲取資訊的據點，近年因為閱讀習慣改變、疫情影響等，確實對實體書店經營造成巨大衝擊。為了重新提振實體書店影響力，文化部除了在成年禮金號召全台各地超過440家獨立書店，加入藝文消費點；同時以創新書市計畫，「讓全國每一縣市都有書展」。

期盼藉由實體書店「走出去」，串聯及整合在地資源，以多元的藝術、閱讀推廣活動，讓大眾重新體會閱讀不僅是閱讀書裡的資訊，更是人與人、人與這片土地的故事，進而能重新「走進書店」。如今獎勵名單揭曉，共計獎勵39案，獎勵金額達5000萬元，從今年7月至明年5月，全國22縣市都有書展接力舉行。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

▲澎湖沿菊書店預計10月起辦理3場大型文創市集。

文化部表示，此次獲選的獎勵案遍及全國22縣市且接力辦理，等於月月都有不同書市可逛，尤其更深入離島，如澎湖沿菊書店預計於今年10月起辦理3場「海邊走走」大型文創市集，並前進望安、七美、吉貝等小島，舉辦書店選書體驗、講座、音樂演出、設置島嶼行動書櫃。

馬祖也有鹹味島合作社、西尾半島物產店2個計畫獲選，將結合書店、藝文團體、地方創生團隊，除了提升島民的閱讀風氣，更將帶領觀光客認識東引與南竿的在地文化。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

▲▼馬祖也有鹹味島合作社、西尾半島物產店2個計畫獲選。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

部分計畫也配合文化部成年禮金點數放大專案，延伸推廣，如台中的後驛冊店規劃由多家書店挑選具書店特色的選書、選物，組成「文化幣活動套組」；台東晃晃二手書店預計製作「台東書書果實書店地圖」、書店小旅行及專屬優惠活動等，鼓勵大眾走入書店。

▲▼文化部獎勵實體書店，將接力舉行創新「書展市集」。（圖／文化部提供）

▲台東晃晃二手書店預計製作「台東書書果實書店地圖」、書店小旅行及專屬優惠活動等。

文化部表示，首棒將由雲林虎尾厝書店於7月的每個周六率先舉行，預計在書店的室外空間，結合在地友善農產、食農教育叢書導讀、地方創生單位，舉行書與食交互碰撞的另類農夫市集；8月26日則預計由三餘書店與玉蘭書店等高雄書店合作，在衛武營國家藝術文化中心戶外榕樹廣場，舉行結合閱讀、藝術、音樂、飲食、寵物等多元主題的大型市集。

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