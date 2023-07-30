女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？

▲女主持人到餐廳用餐，被要求「低消一杯飲料」，不禁疑惑「合理嗎？」（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

記者柯沛辰／綜合報導

知名主持人楊月娥近日到一間餐廳用餐，不料金額已經超過一定消費金額，仍被店家要求「每人點一杯飲料才算低消」，讓她吃出一肚子氣，同時忍不住直呼「合理嗎？」引發熱議。

楊月娥在臉書發文指出，她可以接受自己倒水、下樓點餐，但點餐金額超過低消，卻被要求一定要點飲料才算低消，讓她不禁好奇「我不想喝飲料，點其他東西不行嗎？」

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對此，店員回覆，「QRcode菜單有說明，請妳看清楚。」此時，楊月娥趕緊再點開菜單，滑了半天才終於在結尾看見一行字「低消一杯飲料」，指定的不是消費金額，而是指定消費商品的類型。

楊月娥感嘆，服務人員不想理會是她自己的問題，點餐有困難、沒看清楚菜單規定也是她的問題，這不是繞口令，是她整體的用餐感受，「我是不會給店家負評一星，但的確心中有點murmur」、「對不起，是我自己糾結了」。

楊月娥有感而發地說，她知道餐廳不缺她這組客人，「改變我們的舊思維，跟上時代的新腦袋，新科技的門檻，都要學著跟上，上網購物、連線填資料、Line pay、apple pay 、App叫車...這些都要會，不然就是另類現代文盲，會動彈不得，叫天天不應，叫地地不靈。」

許多網友看完紛紛留言，「有同感，有時候花錢還買氣受」、「店家應該在點餐時再提醒客人才對」、「我也遇過同樣的情形，點了一堆東西，結果飲料點不夠...」、「真的不能單怪消費者，現代店家也是規定很多，讀懂規矩也需要時間」、「很多店家分明不是以咖啡或飲料為營業主項，卻要求一定要點飲料」。

還有人點出，「因為飲料利潤比其他餐點高」、「飲料成本低、毛利高，有些業者會以這種半強迫式的方式運作」、「因為茶類飲料不能過夜，但那是店家問題，為什麼要強迫消費者接受賣不完的風險？」、「賣飲料是利潤最高的，到底干想吃飯的消費者什麼事？」掀起熱議。

▼女主持人楊月娥。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）