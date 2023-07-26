手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了：誰發明的

▲原PO眼神死直呼，明明點去冰，居然還一堆冰塊！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子買無糖鮮奶茶，仍見店員「硬舀1匙蜜」來提升香氣，讓她難以接受。而另一名網友則抱怨，明明點去冰，但杯中仍有一堆冰塊，實際詢問店家卻被糾正，要改說「『完全去冰』才是完全沒冰塊」，令原PO傻眼不已。對此，網友也百思不得其解「以後會不會點熱的，才不會看到冰塊？」

一名網友在PTT以「是哪家飲料店發明完全去冰的」為標題發文，他最近朝聖一間新開的飲料店，表明要做去冰，「還是給我一堆冰塊！」而店員一臉悠哉回應，「『完全去冰』才是完全沒冰塊。」

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一番話氣得原PO手握拳頭，接著在內心上演小劇場求問，「完全去冰到底是哪家飲料店發明出來的？」

底下網友紛紛笑虧，「傻傻的，一杯飲料最貴的是冰塊」、「不知道是台灣人邏輯有問題？還是國語有問題」、「之前去點去冰，還是有半杯都是冰」、「我上次也被85度C騙到」、「以後會不會點熱的，才不會看到冰塊？」「清心去冰之後還有小碎冰喔」。

不過也有人解釋，「因為預期是拿到手上再一下才喝，到時候才是去冰又涼的狀態，而且完全去冰除非用過濾法，不然可能會不夠冰。很多店都冰塊配熱茶等融化，要等時間」、「飲料都是熱的，你不加冰塊是要喝燙的膩」。