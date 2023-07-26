同事沒給45元飲料錢「該要嗎？」　過來人答案一面倒：直接浪費掉

▲女同事沒給飲料錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

同事間偶爾會互相幫忙買便當、買飲料，如果自己先墊錢了，但對方卻沒有主動給錢，該怎麼辦？一名男網友發文表示，之前幫女同事買飲料，對方本說錢晚點會給他，但時隔多日都沒有拿到，讓他不知道該不該開口要？貼文曝光後，底下網友答案幾乎一面倒。

男網友在Dcard上，以「跟女同事收45元飲料錢會很小氣嗎」為標題發文，提到他之前幫女同事買飲料，對方本說晚點就會給他錢，但已經隔了一個假日，他卻遲遲沒拿到45元。對此，他便猶豫該不該跟女同事要？由於金額不大，他也擔心會不會被覺得很小氣？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「只是同事又不是女友」、「如果你真的很care就去要啊」、「當然要，你又不是請她，她完全不會記得喝到你的免費飲料，45塊沒做到人情，直接浪費掉」、「要啊，要是別的同事說小氣，你就說不然你給啊」、「不會，親兄弟都要明算帳，丟臉的是她」。也有網友表示，「我是不會要啦，但下次我就不會幫她買」。

還有網友建議，「我覺得不會小氣欸，下次她外出買飯的時候，請她順路買飲料，她要收錢的時候，說上次幫她付飲料錢就直接抵掉」、「是我的話會用輕鬆的語氣提醒她：『欸上次的飲料45塊，好像還沒給我欸』，覺得同事間不必不好意思要，本來就是該給你的錢」。