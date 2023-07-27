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大陸 大陸焦點 特派現場

飲料1／4都冰塊　陸業者不給調整：怕影響口感

▲▼一杯飲料1／4全都是冰塊，業者稱怕影響口感無法做調整。（圖／翻攝微博）

▲一杯飲料1／4全都是冰塊，業者稱怕影響口感無法做調整。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸一名楊姓女子稱，自己在飲料店「檸季」購買兩杯飲料後，要求店員製作去冰飲料遭到拒絕，原因是去冰會影響口感，兩款飲料都是1／4的冰塊，無法去冰。檸季負責人表示，冰塊比例都是依據配方固定好的，所以無法做調整。

據《澎湃新聞》報導，檸季負責人及檸季官方客服均表示，檸季飲料冰塊比例都是依據配方固定好的，減少冰塊會產生酸澀感，至於飲料冰塊的佔比，不能透露具體比例，檸季負責人還否認「不能去冰」是想偷工減料的說法。

據悉，楊女於23日在消費平台上花費31.5元人民幣（約135元新台幣）給孩子購買檸季新品西瓜系列三選二。隨後到檸季消費時，楊女告訴店員，希望飲料能夠去冰，因為孩子只有6歲，怕冷到拉肚子。

但這一要求遭到店員的拒絕。店員跟楊女說，對於這兩杯飲料，公司都有明確規定不能去冰，不僅是因為去冰不滿杯，還有檸檬會發苦影響口感，因此一般都是每杯1／4冰塊。

▲▼一杯飲料1／4全都是冰塊，業者稱怕影響口感無法做調整。（圖／翻攝微博）

對於店員解釋，楊女表示飲料不滿杯也不要緊，只希望能夠去冰。但店員堅持不能去冰，並稱，製作時會放1 ／4的冰塊，之後冰塊也是會溶解的。最終，在楊女的強烈要求下，店員才重新打開製作完成的兩杯飲料，去掉部分冰塊。

江蘇省消保委認為，面對「去冰」的製作要求，商家多以「影響口感」「固定配方」作為回絕消費者的說詞，理所當然的拒絕換位思考，保持著獨家研發的品牌姿態。商家應當尊重消費者的自主選擇權，維持口味已不再是主要矛盾，所謂「口感」亦是千人千面，口味的話語權不單單掌握在商家手裡。

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