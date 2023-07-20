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蠟筆小新最Q飲料再+1！「蘋果煉乳牛乳」超香濃　超商獨家開賣

▲▼7-11獨家開賣蠟筆小新與動感超人限定款新品「蘋果煉乳風味牛乳」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣蠟筆小新與動感超人限定款新品「蘋果煉乳風味牛乳」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新控一定要喝！就有超商獨家開賣蠟筆小新與動感超人最新飲品，濃郁的蘋果牛奶裡加了香甜的煉乳，喝起來是充滿幸福的甜蜜滋味，最便宜只要33元開喝；另外，夏天當然要吃冰，超商限定門市即日起販售「泰奶霜淇淋」，可享限時嚐鮮價49元。

7-11獨家開賣蠟筆小新與動感超人限定款新品「蘋果煉乳風味牛乳」，經典蘋果口味牛乳搭配飛燕煉乳調製，喝起來是淡淡的煉乳甜味與濃郁的蘋果香氣，單瓶售價35元，買越多越划算，6入199元，等於單瓶只要33元。

另外，7-11與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作，由主廚指導監製推出獨家「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香，即日起於限定門市販售，還可享嚐鮮價49元。

▲▼7-11開賣泰奶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11限定門市開賣「泰奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲絕美「山系剉冰」重磅回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘夏季限定「3大山系剉冰」回來了，是以日式刨冰作為基底，再把台灣3大高山景色神還原在冰品上，山峰飄著雲海及天然冰淇淋，可愛爆表，首推「玉山」，特意以日出為靈感打造成搶眼黃色，選用愛文芒果、甘草芭樂丁鋪滿山腰，冰山中藏著香草冰釀鳳梨，再淋上鳳梨果醬搭配薄荷特製的水果淋醬，最後山頂覆蓋著海鹽鮮奶油及芒果牛乳冰淇淋，每一口都超滿足。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲阿里山是選用古早味配料搭配茶香。

▲▼好丘「山系剉冰」回歸了。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲合歡山吃得到各式鮮果的豐富口感。

再來的「阿里山」靈感來自滿山茶園，山腰上是自製蜜芋頭塊搭配地瓜圓，山腰間藏有仙草凍，並淋上特製阿薩姆奶茶醬，山頂則是海鹽鮮奶油及紅玉奶茶冰淇淋，古早味結合茶香的滋味超欠吃，最後是以繽紛粉色呈現花季的「合歡山」，選用玫瑰火龍果醬搭配新鮮蘋果丁，再點綴香甜荔枝，山腰間內藏蜜漬洛神花，最後蓋上海鹽奶霜、洛神冰淇淋，打造各式鮮果酸甜的豐富口感即日起於好丘信義店限定開賣，冰控們快衝。

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