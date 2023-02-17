台灣航太新紀元！　嘉義縣與土耳其頂尖航空科大簽署合作備忘錄

▲▼ 台灣航太技術步入國際！嘉義縣政府與土耳其頂尖航空科技大學簽屬合作備忘錄 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣府團隊於14日抵達土耳其首都安卡拉參訪先進產業園區，首站拜會土耳其安卡拉航空科技大學（University of Turkish Aeronautical Association, UTAA），並在縣長翁章梁見證下由亞洲無人機 AI 創新應用研發中心與該校簽署合作備忘錄，協議內容包含台、土兩國在無人機產品上的聯合發展、雙方產品能在雙邊的基地進行測試與飛安認證，並擴大兩國無人機人才交流培訓。

經濟發展處指出，該校在國防科技、生物科技、機械及資工表現相當優異，盼透過本次簽署國際合作備忘錄，讓兩國在拓展無人機新創的人才培養、學術與技術達到更多交流，並加深無人機技術聯合發展打造具信賴的潔淨供應鏈。

此外，參訪團取經土耳其航空航天FLY BVLOS園區，瞭解整體園區規劃設計、管理維運、人材訓練、製造測試、救災及商轉等功能運用，並成功爭取FLY BVLOS公司進駐亞創中心三樓「台土無人機合作研究中心」。

縣府團隊表示，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭讓全世界看到無人機重要性，面對瞬息萬變的國際情勢，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，無人機更是發展重點，而嘉義縣是台灣的糧倉，農業區下個世代在高科技將會扮演重要角色，農業結合高科技會是嘉義未來發展的重心，站在新興產業發展起始點，智慧載具、智慧農業、生技醫療將會是嘉義縣未來優勢產業。

隨著亞創中心於去年8月13日經蔡英文總統揭牌並宣告嘉義縣為全國最完整、最優質的無人機產業聚落，此次參訪，由翁縣長率領無人機國家隊成員，不僅是增加技術與學術上的交流，更提升嘉縣的國際知名度，亦結合台灣的產業供應鏈與土耳其的技術奧援，完善建構產業生態系。