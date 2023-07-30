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中颱「卡努」暴風圈擴大　若南偏周二可能發海警！父親節前都多雨

▲▼颱風卡努。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風卡努周二、三離台灣最近。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

「卡努」增強為中度颱風，暴風圈擴大至220公里，若未來路徑更往南偏移，周二有可能發布海上警報，中央氣象局表示，颱風在周二、三離台灣最近，屆時將由北到南轉雨，此外受後續西南風影響，中南部可能到八月上旬都會連日有雨。

氣象局預報員張承傳表示，颱風卡努明日將往北北西轉西北，朝向琉球群島前進，通過琉球群島後會往浙江移動。目前路徑來看，通過台灣北部海面時離海上警戒範圍相當接近，若路徑再往南偏移，氣象局有可能在周二發布海上警報。

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▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努路徑若往南偏移，氣象局可能發布海警。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

明日水氣略減，各地天氣多雲，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，清晨到上午西半部有零星降雨，午後雷雨範圍集中在東部、東南部、南部、各地山區，中部以北平地降雨機率較低。明日各地高溫32-34度。

周二、三颱風離台最近，西半部有局部短暫陣雨，周二雨區為北部，周三風向轉西南風，中南部降雨機率提高，北部降雨轉為零星。東半部位處背風側，只有午後在山區有局部短暫陣雨，且因沉降作用，會有焚風發生。

周四以後颱風登陸中國，西南風增強，周四到周日西南風影響，中南部降雨機率高，有短暫陣雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨。由於西南風可能會持續一段時間，目前來看，中南部可能連日降雨至父親節（8/8）前。

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