「台灣又臭又髒」日本人不想來玩！殘酷原因秒懂：無法反駁

▲台灣被日人嫌棄「又臭又髒」。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友查看日本論壇時，發現一窩蜂台灣旅遊負評，包括食物難吃、交通危險、蟑螂超大隻等。而旅遊網紅「布萊N機票達人」坦言3大原因，相比日本生活環境，台灣被冠上「又臭又髒」的印象，導致他們不想來台旅遊，「還真的是沒辦法反駁」，另還有日人護照持有率及匯率關係。

「布萊N機票達人」在臉書粉專透露，最近被問到一個有趣的問題，就是「很多日本人反應來台灣旅遊後，覺得台灣是又髒又臭，所以降低日後來台灣旅遊的意願。」聞言，布萊N認為，拿台灣與日本生活環境比較的話，「還真的是沒辦法反駁」，不過日本人要以國內標準來出國的話，「大家可能都不想出國了！」

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說到不想出國的話題，布萊N進一步分析，解封後的日本確實沒有看到出國大爆發的情形，今年甚至都還在玩國旅補助，別說出國人數了，單看目前日本國內的護照持有率，「低到只有18~19%而已」，也就是說，平均每5個人都還不一定有一本護照，相比台灣人60%以上的護照持有率，還真的是天差地遠。

▲日本平均每5人，只有1人持有護照。（示意圖／記者彭懷玉攝）



或許有人說是匯率的關係，導致日本人不愛出國，布萊N說，當然這會是原因之一，但如果拉到疫情前2019年的數據來看，台灣單年的出國人次達到1700萬左右，而日本則是約2000萬，這數據已經是日本史上新高，但以相差約一億的人口基數來看，讓他笑虧「台灣人真的比日本人愛出國太多太多了！」

底下網友也發表看法，「去國外旅遊太多天都會覺得沒有免治馬桶，不太習慣了，何況是日本人啊」、「真的是比較級的，如果日本人去過東南亞就會覺得台灣是天堂」、「確實！住日本太久之後，回台灣一次待不過5天，廁所什麼的都受不了」、「日本人今年首選是韓國跟泰國」、「我是不知道日本怎麼想的，我只知道這個世界很大很值得去探索」、「其實日本跟歐美一樣，很多人一輩子沒出國，因為自己的國家太大，不認真玩一輩子可能都走不完」。