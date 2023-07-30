年輕人只去日韓「不愛大陸旅遊」　網曝2原因！觀光局資料打臉

▲年輕人愛去日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

疫後旅遊市場慢慢回溫，日本更是全球旅客最喜歡去的旅遊城市，就有網友表示，身邊有90%的好友都喜歡去日本、韓國、泰國，但是還沒有看到有人去大陸旅遊，語言溝通完全沒問題，好奇年輕人是不是不喜歡大陸，貼文掀起討論。不過，根據交通部觀光局的資料，中國大陸是台灣人出國旅遊第二多的地方。

有網友在PTT發文，「為啥年輕人都去日韓泰，很少去中國玩？」周圍的朋友有90%都是去日本、韓國、泰國旅遊，幾乎沒有人去大陸，但是去大陸旅遊不會有語言溝通的問題，也有很多超猛的自然景觀，「花費成本也不會很高，為啥大家很少去中國呀？」

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貼文一出，網友點出原因，須辦理台胞證，且付款方式不方便，「去大陸比較麻煩，要弄台胞證」、「可能因為付款方式跟台胞證很麻煩吧」、「去西藏毛很多，不過挺特別的就是了」、「新疆西藏對外國遊客限制可多了，一點都不友善，現在不知道還是不是一個樣」、「中國真的很吵，到處都吵得像菜市場」、「無論是食物或文化都缺乏吸引力、景點也還好而已」、「一堆APP不能用」、「支付問題，大陸幾乎不收現金」、「台胞證要另辦，而且只有五年，再來機票爆貴」。

▲黃山以奇松、怪石、雲海、溫泉等四絕著稱。（圖／CFP）



也有網友指出，多半是長輩很愛去，「老人很愛去，三十歲以下去大陸旅遊的真的少」、「我是覺得大陸蠻好玩的，可能不夠潮吧」、「中國最值得看的是那些大自然啊，小屁孩誰跟你看大自然」、「只能說沒去過的人去過會驚嘆，跟電視看到的差很多」、「之前阿公阿嬤旅遊團很多，年輕人聽到的都是去工作比較多」、「內蒙挺漂亮，但還是要跟團適合」、「愛吃辣的去四川真的爽」、「想去看看一線城市，還有新疆西藏等地方」。

事實上，根據「交通部觀光局」今年1月至5月統計資料，台灣人出國目的地，第一名是日本，有140萬人，第二名就是中國大陸，有42萬人，可見疫情解封後，國人旅遊地點第二選擇就是大陸。此外，第三名是韓國，31萬人，第四名是越南，26萬人，第五名則是泰國，26萬人。