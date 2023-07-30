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花蓮「戴記扁食」8／31停業原因曝！宅配爆滿、店家大排長龍

▲▼戴記扁食。（圖／翻攝自Google Maps）

▲到花蓮必吃的「戴記扁食」，同時也是已故總統蔣經國的愛店。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

花蓮老字號小吃戴記扁食，近日悄悄在店內張貼公告，將於8月31日結束營業，30多年資深員工說，老闆1個月前就告知。消息傳出後，店裡大排長龍，宅配訂單也排滿暫停接單。

戴記扁食是花蓮知名在地小吃，是觀光客必訪店家，根據官網簡介，戴記扁食飄香逾90年，延續創始者戴阿火手藝，是已故總統蔣經國出訪花蓮，必到店家。

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▲▼戴記扁食。（圖／記者周宸亘攝）

▲「戴記扁食」的扁食皮薄嫩Q、肉質鮮美。（圖／記者周宸亘攝）

戴記扁食店內只賣扁食，皮薄嫩Q、肉質鮮美，搭配大骨熬煮的清爽湯頭，一碗售價新台幣80元，近年也轉戰生鮮包裝冷凍宅配。

第3代經營者戴玉麗在店裡張貼通知「考慮年歲逐高，體力不堪負荷經營，預定於2023年8月31日結束營業」，低調決定歇業，消息經遊客轉發，引起關注。

30年資深員工透露，老闆上個月就告知歇業消息，店裡大多員工都跟著老闆2、30年了，也差不多到退休年齡，就跟著戴記扁食一起退休吧。

今（30）天不到中午12時，店門外已排滿內用及外帶民眾，除了有專程來品嚐的遊客，也有不少在地人，平均得等上30分鐘才可點餐。

在地王姓民眾外帶7碗，他說，戴記扁食是一家人的回憶，從年幼吃到當阿公，聽到要歇業消息，覺得很遺憾，但也尊重店家，經營餐飲業很辛苦。

戴記扁食官網公告，2023年網購宅配訂單已排滿暫停接單。家住台北的李姓民眾聽到戴記扁食即將歇業，趕緊訂購10盒冷凍宅配囤貨，聽到連宅配都排滿，他慶幸好險動作快，這批最後的存貨會珍惜著吃。

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