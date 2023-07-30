全國42尊城隍爺埔里會師遶境　郭台銘：眾神庇佑台灣平安幸福

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境，鴻海集團創辦人郭台銘（中）也出席。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮瀛海城隍廟921震後重建15週年暨全國城隍大會師活動，於今天進入最高潮：全國42尊城隍爺齊聚埔里遶境，除各地城隍廟城隍尊神聖駕，還有龐大將爺、陣頭、藝閣等隨行拚陣，隨行人員超過2000人、隊伍綿延逾2公里，民眾沿途敬備香案祈福，場面壯觀熱鬧，永齡基金會創辦人前鴻海董事長郭台銘也來共襄盛舉。

今天在進行團拜後，由縣議會副議長暨瀛海城隍廟主委潘一全、南投縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐、議員林芳伃、林婷立、黃世芳及郭台銘等人，從廟埕扶轎走向設於仁愛公園旁的會場，隨後與會來賓分次點燃3響起馬炮後，遶境隊伍於中午12時30分起駕，縣議員吳國昌、石慶龍、戴世銓、埔里鎮長廖志城、各地城隍廟代表及在地代表、里長都到場參與。

郭台銘表示，城隍爺信仰是民間主流信仰之一，很高興能來埔里參加全國42間城隍廟會師盛會，相信在眾神庇佑下，台灣一定能平安幸福、和平繁榮。

潘一全表示感謝各界力挺，讓此次全國城隍大會師順利展開，各縣市城隍爺從北部基隆護國城隍、至南部屏東與離島小琉球城隍、東部花蓮與台東城隍等都齊聚埔里，企盼在全國42尊城隍爺的遶境加持下，埔里能平安繁榮、南投能幸福宜居、國家能和平安定；馬文君也表示，埔里瀛海城隍廟是埔里重要的信仰中心，為民眾排疑解難，庇佑地方平安，重建完成後遭逢疫情，此次能辦理全國大會師更顯意義非凡，希望透過此次遶境能護佑家戶平安、埔里繁榮昌盛、國泰民安；他們及廖志城也同聲歡迎來自全國各地城隍廟及信眾來埔里，並希望一起把埔里行銷出去。

全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權則表示，感謝縣府、縣議會、公所及各界支持，讓此次大會師活動能辦得如此盛大成功，也見證南投在地城隍爺信仰的力量，讓所有參與宮廟、信眾留下深刻美好印象。