　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國42尊城隍爺埔里會師遶境　郭台銘：眾神庇佑台灣平安幸福

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境，鴻海集團創辦人郭台銘也出席。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境，鴻海集團創辦人郭台銘（中）也出席。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮瀛海城隍廟921震後重建15週年暨全國城隍大會師活動，於今天進入最高潮：全國42尊城隍爺齊聚埔里遶境，除各地城隍廟城隍尊神聖駕，還有龐大將爺、陣頭、藝閣等隨行拚陣，隨行人員超過2000人、隊伍綿延逾2公里，民眾沿途敬備香案祈福，場面壯觀熱鬧，永齡基金會創辦人前鴻海董事長郭台銘也來共襄盛舉。

今天在進行團拜後，由縣議會副議長暨瀛海城隍廟主委潘一全、南投縣長許淑華、立委馬文君、議長何勝豐、議員林芳伃、林婷立、黃世芳及郭台銘等人，從廟埕扶轎走向設於仁愛公園旁的會場，隨後與會來賓分次點燃3響起馬炮後，遶境隊伍於中午12時30分起駕，縣議員吳國昌、石慶龍、戴世銓、埔里鎮長廖志城、各地城隍廟代表及在地代表、里長都到場參與。

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境。（圖／南投縣政府提供）

郭台銘表示，城隍爺信仰是民間主流信仰之一，很高興能來埔里參加全國42間城隍廟會師盛會，相信在眾神庇佑下，台灣一定能平安幸福、和平繁榮。

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境。（圖／南投縣政府提供）

潘一全表示感謝各界力挺，讓此次全國城隍大會師順利展開，各縣市城隍爺從北部基隆護國城隍、至南部屏東與離島小琉球城隍、東部花蓮與台東城隍等都齊聚埔里，企盼在全國42尊城隍爺的遶境加持下，埔里能平安繁榮、南投能幸福宜居、國家能和平安定；馬文君也表示，埔里瀛海城隍廟是埔里重要的信仰中心，為民眾排疑解難，庇佑地方平安，重建完成後遭逢疫情，此次能辦理全國大會師更顯意義非凡，希望透過此次遶境能護佑家戶平安、埔里繁榮昌盛、國泰民安；他們及廖志城也同聲歡迎來自全國各地城隍廟及信眾來埔里，並希望一起把埔里行銷出去。

▲全國42尊城隍爺於埔里鎮會師遶境。（圖／南投縣政府提供）

全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權則表示，感謝縣府、縣議會、公所及各界支持，讓此次大會師活動能辦得如此盛大成功，也見證南投在地城隍爺信仰的力量，讓所有參與宮廟、信眾留下深刻美好印象。

ET快訊
日夫妻「捨不得開冷氣」　中暑陳屍家中
羅志祥唱一半突被嗆「不要臉」！
快訊／U12高聖凱敲中華隊首轟！5比3擊敗墨西哥　搶下2連勝
北市信義區隨機砍人！　3人當場濺血
曝柯文哲曾告知「傾向禮讓國民黨」　他不選基隆立委了
海灘冒出恐怖「黑色異形」！詭異姿勢嚇壞2700萬人　真相曝光
中颱「卡努」暴風圈擴大　若南偏周二可能發海警！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國42尊城隍爺埔里會師遶境　郭台銘：眾神庇佑台灣平安幸福

大陸籍新住民蔡靜　申請移民署築夢計畫創業圓夢

FRC機器人季後賽嘉義登場　培養學童學習互助及跨域整合能力

嘉義縣國中小校長佈達交接　8初任校長8月1日上任

南投夫婦確診本土登革熱　感染源疑為雲林古坑自家農園

漁業署長視察牡蠣災損　嘉義縣府啟動相關救助作業程序

嘉義大林「免廢市集」　千件好物700件成功領取

加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　體驗颱風天「很特別」

台日交流再一樁　日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

嘉義市公私單位多元整合　獲5座C肝炎篩檢績優獎

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

全國42尊城隍爺埔里會師遶境　郭台銘：眾神庇佑台灣平安幸福

大陸籍新住民蔡靜　申請移民署築夢計畫創業圓夢

FRC機器人季後賽嘉義登場　培養學童學習互助及跨域整合能力

嘉義縣國中小校長佈達交接　8初任校長8月1日上任

南投夫婦確診本土登革熱　感染源疑為雲林古坑自家農園

漁業署長視察牡蠣災損　嘉義縣府啟動相關救助作業程序

嘉義大林「免廢市集」　千件好物700件成功領取

加州洪堡郡教育參訪團嘉義市　體驗颱風天「很特別」

台日交流再一樁　日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

嘉義市公私單位多元整合　獲5座C肝炎篩檢績優獎

3類人更容易得乳癌　醫點名：12歲前就來初經小心了

除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

北市信義區市場驚傳隨機砍人　 2男1女頸部、後背濺血

餅總評價像金廣鉉　林詔恩謙虛：體力有變比較好

5個越來越窮的生活習慣　別小看「複利效應」的巨大差距

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

獨／控男警「嘻笑圍繞」看裸照！馮子紜見分局回應怒轟：講屁話閉嘴

老公偷揪洗泰國浴！　同行老婆氣瘋「撕毀護照」：留在這洗個夠

快訊／高聖凱敲中華隊首轟！中華隊5比3擊敗墨西哥　搶下2連勝

不斷更新／王威晨助跑式跑壘　辛元旭替補敲關鍵安5局追成2比4

地方熱門新聞

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

沈玉琳合體阿林哥　直播2小時賣200萬

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

不可輕忽菸蒂微小火源

台南永續獎獲六都第一！

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　10餘位唱將飆歌

躲高山　鏡音二少如《星空》翻版

鹿草警成功攔阻婦人匯出20萬

做工行善團接力為兩地弱勢修繕

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

新港國中國際志工英語營隊　快樂學習

反對設發電廠　里長跳上桌抗議

更多熱門

相關新聞

郭台銘批在野黨「網內互打」　訪美行前發起「主流民意大聯盟」

郭台銘批在野黨「網內互打」　訪美行前發起「主流民意大聯盟」

鴻海創辦人郭台銘今（30）日啟程訪美，於下午5時50分發表行前演說。他表示，只有在2024年的大選下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」，可惜在野各政黨，時常出現「網內互打」，遲遲未以行動回應主流民意。為此，郭宣布發起「主流民意大聯盟」，深信「一個人走的快，一群人走的遠」，「相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人」，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路。

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

觀察／藍小雞蹭柯黏郭觸黨紀紅線　朱立倫陷「吃緊弄破碗」兩難

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

陳學聖分析侯友宜勝出優勢　曝郭台銘、柯文哲共同困境

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　10餘位唱將飆歌

全國城隍爺埔里大會師冒雨登場　10餘位唱將飆歌

關鍵字：

全國城隍大會師埔里瀛海城隍廟921地震重建15周年郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面