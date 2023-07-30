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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘批在野黨「網內互打」　訪美行前發起「主流民意大聯盟」

▲郭台銘訪美行前談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘訪美行前談話。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（30）日啟程訪美，下午5時50分發表行前談話。他表示，只有在2024年的大選下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」，可惜在野各政黨，時常出現「網內互打」，遲遲未以行動回應主流民意。為此，郭宣布發起「主流民意大聯盟」，深信「一個人走的快，一群人走的遠」，「相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人」，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路。

郭台銘表示，距離上次訪問美國，也不過才一百多天，但不論台灣或他個人，面對的政經環境，卻已大不相同；這一次去美國，一方面拜訪學養豐富的戰略學家及智庫朋友，請教讓台灣遠離戰爭，永保安康的方法，同時也希望讓美國友人瞭解，台灣真正的主流民意是：「要和平，不要戰爭」台灣不希望變成下一個烏克蘭。

郭台銘指出，在台灣面臨戰爭或和平的關鍵時刻，超過六成的台灣選民認為，只有在2024年的大選，下架民進黨，才能讓台灣「轉危為安」。郭話鋒一轉，稱遺憾的是，目前在野各政黨，有的受制於既有的形式規則，有的陷於政治攻防的敵友誤判，除了時常出現「網內互打」，更遲遲未見，回應主流民意的具體整合行動。

郭台銘呼籲，不論是「非綠」或是「在野」，各政黨領袖與先進前輩，都能開大門走大路，儘速推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體的行動，回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏！

郭台銘說，在過去這段時間，自己是以「二次創業」的精神，研究政策、學習政治，希望結合志同道合的朋友，一起將台灣從戰爭的邊緣，拉回到和平的道路上。這段過程，他自認雖然遭受造謠抹黑、甚至攻訐謾罵，但守護台灣的責任心與使命感，驅使他全心投入、無怨無悔。他說：「我深信，一個人走的快，一群人走的遠，相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人」。

郭台銘表示，他參與的每個活動、提出的每個主張，都是在回應廣大的基層民意，為「主流民意大聯盟」厚植更廣泛的社會基礎！未來他仍將深入基層的「祈福之旅」，走遍台灣每一塊土地，投入他畢生累積的有形、無形資源，讓堅持「兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉」的基層從政者，都可以不憂不懼的朝向成功勝選之路，大步邁進；「人同此心，心同此意」，讓大家一起用具體行動，促成主流民意的大團結、大勝利。

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