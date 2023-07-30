景氣差+高營業稅　金錢豹旗下酒店合併求生改名！南七店接手者曝

▲金錢豹旗下的文心南七路酒店已收掉，合併到台灣大道總店。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市金錢豹酒店涉嫌逃漏稅、負責人袁昶平遭羈押後天價交保，震撼酒店界，如今傳出旗下成立20多年、位在文心南七路的「天上人間」酒店29日收掉，合併至台灣大道市政店，且改名叫「金錢豹大酒店」。據了解，景氣差加上高達25%的營業稅，讓業者喘不過去，乾脆合併節省成本，當然袁的涉案是最後的稻草，至於舊址，連鎖自助式KTV超級巨星表示，正在申請變更營業項目，一經核准，就可進駐。

台中地檢署今年3月間，發動多波搜索，以涉嫌逃漏稅為由，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺、金錢豹負責人袁昶平等人，劉、袁遭羈押1個多月後，袁1億元交保。

金錢豹集團旗下酒店以位在不同道路而有不同店名，在文心南七路的叫南七店、汶南店；在市政路的叫市政店；在台灣大道上的叫金山店，生意有賺有賠，市政店搬進台灣大道的4樓，3樓的金山店收了，改成自助式KTV，一度引起好奇民眾一陣打卡風，如今還是回歸酒店，南七店搬進3樓。

南七店地處重劃區，周遭沒有酒店，獨立、隱密，整棟採歐洲風格，外觀和內部都是巴洛克式門柱，以及維納斯雕像，裝潢豪華氣派，只有兩層樓，不用搭電梯，免去和酒醉客人同處，一不小心就發生鬥毆的意外，早期小姐都必須穿禮服，要求高素質和顏質，因此是政商名流的最愛。

受到生意低迷影響，南七店搬回台灣大道合併市政店，早在幾個月前就傳得沸沸揚揚，每月上百萬的租金，人事、水電成本，加上高達25%的營業稅，讓業者喘不過氣來，最重要的原因是檢方的搜索起訴，讓業者決心收掉，由於南七店還有3年合約，金錢豹總不能白繳租金，於是積極找人接手。

超級巨星自助式KTV看好文心南七路周遭的商機，決定接手，目前正在申請營業項目變更，一旦核准，就能進駐營業，超巨目前台中有6家（加上南七路），林口1家，宜蘭1家，未來在澎湖也會設立，將持續擴大版圖。