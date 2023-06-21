不只天價交保金！金錢豹老董還繳回犯罪所得1億　中檢曝聲請理由

▲金錢豹創辦人袁昶平因案遭押，獲交保離開台中看守所。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

國泰洋酒涉逃漏稅案，牽涉台中多家知名酒店，中部酒店龍頭金錢豹也列在其中，其創辦人袁昶平於4月間遭檢方依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准，20日終於以1億元交保，得以暫返自由。除了1億元天價交保金額，袁昶平也已繳回1億638萬餘元的犯罪所得，加上今天在短短1小時內即籌措出高額交保金，顯見袁昶平實力雄厚。

台中地院20日下午4時裁定袁昶平以1億元交保，親友在1小時內湊足1億元，前往台中地院以支票支付交保金，完成具保程序，袁昶平於4時58分，踏出台中看守所。

針對交保理由，台中地檢署指出，檢察官審酌袁已繳回犯罪所得1億638萬78元，且相關共同被告、證人已陸續到案，蒐證進度獲得相當鞏固；另考量袁年事已高及其健康狀況，若輔以高額交保金，信能有效控管逃亡可能，並嚇阻串證、滅證，權衡國家訴追利益及被告人權保障，建請法院准許袁以1億袁交保候傳並配合調查。

台中地檢署偵辦國泰洋酒涉逃漏稅，經搜索認袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪、商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有串供、湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，其中3名員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元交保，剩餘被告則請回，袁昶平則聲押禁見獲准。