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利用女客吸引男客！陸旅行社：年齡太大「怕你們不合胃口」

▲▼利用女客吸引男客！陸旅行社：年齡太大「怕你們不合胃口」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一家旅行社近日遭爆料，把女顧客當成招攬男顧客的工具，主動告訴男顧客哪一團有年輕的女顧客，甚至還會告知哪一團的女顧客年齡比較大，擔心男顧客「不合胃口」。

河南一名女網友26日在網路上爆料此事，她說，自己跟朋友想找別的女生拼團去川西旅遊，沒想到被旅行社當成是男顧客來「獵豔」。

從女網友貼出的對話紀錄可以看見，她詢問4人團能否拼兩個女生，旅行社的工作人員回應，「3號有兩個美女，一個89，一個91，考慮一下。」「2號有兩女，年齡太大，怕不合你們胃口。」

▲女網友爆料旅行社的不當行為。（圖／翻攝微博）

▲▼利用女客吸引男客！陸旅行社：年齡太大「怕你們不合胃口」。（圖／翻攝微博）

女網友氣得開罵，「你覺得你很幽默嗎？對面兩個女生知道你這麼說嗎？又賺人家錢又把人家當撈客工具，有沒有點職業道德啊？」女網友更控訴，「如果不提前問一句，誰知道會不會被當資源，去招攬其他男顧客？」

事件很快在網路上發酵，很多網友都覺得旅行社工作人員的話很噁心，讓人不舒服。不過，也有人認為對方態度不錯，只是開了個玩笑。

事件鬧大後，旅行社快速發出道歉聲明，表示該名工作人員用詞不當，他們深表歉意，真誠致歉，「此為員工個人行為，不代表公司價值觀與待客之道，現在已經將該名員工開除，並扣除全額績效。」

旅行社也強調，會加強內部培訓管理，嚴格管控公司每一位員工，執行員工手冊、嚴格律己、規範服務意識，並堅決杜絕類似事件再次發生，給每一位顧客帶來更好的服務以及旅行體驗。

另外，旅行社也提供了一份公司的內部通知，「因為公司客服與客人聊天過程中開玩笑過度，導致對公司造成巨大影響，現在開除劉某客服，明天開始停業整頓，整頓不好，所有人不要接待客戶」

▼旅行社發出道歉聲明。（圖／翻攝微博）

▲▼利用女客吸引男客！陸旅行社：年齡太大「怕你們不合胃口」。（圖／翻攝微博）

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