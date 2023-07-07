旅行社訂錯機票！整團24人困印度　領隊「隔天1舉動」惹怒全場

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友6月下旬跟團到印度旅遊，怎料原本開心的旅程，卻因旅行社訂錯機票而變調，全團24人被迫滯留當地，領隊還意圖引導團員簽署「旅遊期間行程變更同意書」，事後一行人更求助無門，氣得她發文爆料，引起廣大迴響。稍早旅行社致上歉意，並表示會賠償每位旅客一日團費及衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失。

女網友在Dcard指控道，「事情發生在最後一天，我們於6月24日晚上8點抵達德里機場，預計搭乘6月25日凌晨1點的班機，先飛往香港再轉機返台；沒想到，一行人在機場外的電子機票檢查關口被攔下，檢查人員告知機票已經過期，我們的班機早就飛走了！」

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根據航空公司電子機票顯示，旅行社訂的機票是6月24日凌晨1點起飛，與旅行社在官網公告及提供團員的行程表不符；簡單來說，就是訂成提早一天的班機了。

▲印度團8日遊行程表。（圖／原PO授權引用）

原PO無奈表示，「全團24人就這樣回不了台灣，無助地站在機場外乾等，經過領隊4小時多的努力，仍無法成功候補上任何當日回台的班機，將滯留德里一日，再於6月25日晚上11點到馬來西亞轉機回台。」

她透露，整團人於25日0點40分搭遊覽車離開機場，並於凌晨1點多抵達臨時飯店休息，眼看旅平險及不便險將到期，網路即將用盡，在台家人心急如焚，「周一本該回公司上班的我們，被迫向公司請假一日，對公司與主管都難以交代，而旅行社當時針對這幾點並未提供協助，僅於隔天安排臨時行程及餐食安撫團員。」

▲領隊讓團員簽屬同意書。（圖／原PO授權引用）

原本，大家都很有耐心等候旅行社處理，直到在市區用餐時，領隊竟以「為保障團員權益」為由，意圖誘導團員簽署因「機位調度」，導致延後一天返台的「旅遊期間行程變更同意書」，此舉瞬間惹怒她，不禁直呼「被多留一天無法回台已經夠傻眼了，還被誘騙簽我們是自願滯留？當下全團人立刻拒絕簽署。」

原PO也氣憤表示，「回台至今，完全沒收到任何來自旅行社的主動關心及道歉，嘗試聯絡業務，卻得到罐頭式回覆，在群組尋求領隊協助聯絡窗口，對方僅回覆『我的工作已經結束』，且不願意提供任何可作為統一窗口的人員，在撥打總公司投訴專線後，各種被當皮球踢，全團團員求助無門，不知所措。」

▲旅行社訂成前一天的機票。（圖／原PO授權引用）

最後，她直言，「實在難以相信本國最大的旅行社，會發生如此荒唐的錯誤，導致全團24人滯留海外，後續處理方式更是荒腔走板，令人瞠目結舌。我們散客這邊決定要投訴品保協會做處理，回台後這兩週諮詢許多管道，就怕整件事很可能會不了了之，所以今天決定上來發文揭發，或許輿論能讓旅行社願意派出代表，給我們一個道歉與交代。」

▲最後補買的電子機票。（圖／原PO授權引用）

對此，旅行社認賠，聲明指出，該團因作業疏失導致行程延後返台，本公司深感歉意。後續將依國外團體旅遊定型化契約約定，因可歸責於旅行業之事由致行程延誤，賠償每位旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，並會持續與旅客積極協商。

業者指出，詳細的賠償數字將依照收單金額而定。據了解，該印度團團費為5萬多元，經計算，5萬多元除以8天，每人可獲得8千多元，再加上請假薪資、保險、通訊費用等，估計一人可獲取新台幣萬元左右的賠償金。

