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社會 社會焦點 保障人權

5年6萬陸客「假健檢」入境　台北秀傳董座與旅行社15人起訴

▲▼台北秀傳醫院董事長陳忠雄。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北秀傳醫院董事長陳忠雄涉嫌主導開立不實健檢收據，讓陸客以假名義來台趴趴走。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北秀傳醫院董事長陳忠雄涉嫌與旅行業者勾結，長年假冒健檢名義，協助陸籍人士來台觀光旅遊，總計從2016年到2020年間讓6萬2千人非法入境，另外耕莘醫院委外健檢包商，也為了績效，配合虛報不實健檢收據，2年掩護2千人入境，台北地檢署11日依違反《兩岸關係條例》等罪，起訴陳忠雄與涉案健檢中心、旅行社業者共15名被告。

起訴指出，大陸地區人民原本可依相關規定，以「社會交流」、「專業交流」、「商務活動交流」、「醫療服務交流」、或「專案許可」等名義辦理來台，若是以「旅遊」名義來台的話，僅限於特定47個城市的陸人可申請，而大陸官方從2019年8月1日起，暫停「旅遊」申請，想來台的陸客只能選擇最容易的「醫療服務交流」並以團進團出方式來台。

而衛福部規定，大陸地區人民申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，但移民署發現，近年來有數以萬計的原本無法來台的大陸人士，根本只是來台做了一天或半天最基本的健康檢查，其餘兩周滯台期間都是在玩。

台北地檢署先前已經從在台賣淫的女陸客口中，查出中山醫院涉嫌自2016年5月起，到2000年5月為止，以不實健檢名義，協助2萬4600名陸客來台，起訴前後任院長李偉政、謝士明及旅行業者等7人。

專案小組再循線追查，又發現台北秀傳醫院從2015年起，開始配合旅行社業者，開立不實的1萬5千元最低限額醫療收據，協助陸客以健檢名義申請來台，秀傳扣除實際上的健檢費用2500元到5000元不等後，溢價會退還旅行社，總計到2020年為止，共有6萬8487人以此方式申請來台，其中6萬2360人順利蒙混入境。

而耕莘醫院委託博健公司經營的健檢中心則因經營不善，從2017年起把相關業務轉包給弘淼公司，弘淼負責人陳弘淼也以類似手法，從2018年到2020年協助1228名陸客申請來台健檢，其中1092人順利入境。

總計2家醫院以不實醫療收據掩護6萬3452名陸客非法入境，讓邊境管制形同虛設，台北地檢署調查後，依違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《刑法》偽造文書等罪，起訴台北秀傳董事長陳忠雄、耕莘委外健檢公司負責人陳弘淼，以及相關旅行社業者等共15人。

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