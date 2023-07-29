勾魂香水味！保全一聞煞到她　每天騎車跟拍辯順路...下場慘了

▲陳男對小花身上的香水味深深著迷，好幾度騎車尾隨她上班，下場慘了。（示意圖／pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名陳姓保全偶然間聞到小花（化名）身上的香水味後，竟從此對她魂牽夢縈，在小花騎車上班時也自己騎著車一路跟到她公司，還不斷在外徘徊、觀察，就算警方開出書面告誡也依然故我，再度騎車尾隨小花，甚至還要拿手機拍攝，小花害怕報警，陳男還辯「去買早餐剛好騎在後面」。法官不信他的說法，依跟蹤騷擾罪判陳拘役50日。

▲陳姓保全騎車尾隨小花。（圖／法院判決書）



從事保全的陳姓男子，在一次機會下聞到了26歲陌生女子小花身上散發的香水味，他為這味道深深著迷，竟想方設法要接近小花，他觀察小花每天早上7點多都會騎車上班，2022年6月間，陳男好幾天等在一家超商，看見小花經過就立刻騎車跟上。

警覺的小花看後照鏡發現陳男詭異身影，被跟蹤的第3天她直接騎到警局報案，並向警方申請書面告誡，隔天晚間陳男就收到告誡書；沒想到，這仍然無法阻擋陳男愛慕之心，幾天後又在同樣時段騎車一路尾隨，小花發現後轉頭瞪向陳男，陳疑似有拿手機朝著她拍攝之舉，小花不堪其擾，再次向警局報案並由檢方偵結起訴。

陳男坦承有騎車經過小花上班路線，但否認刻意跟蹤，辯稱「那天只是去買快篩劑，順便買早餐，沒有要跟人的意思，對方看了我一眼後跟我併排，我沒有意理她」，但小花堅稱從後照鏡看見陳將手機拿起對著她，且每次都是同樣的穿著與車輛。

法官檢視路上監視器畫面，認為陳男都刻意一路騎在小花後方，有「尾隨」的行為，造成小花的恐懼不安，又否認部分犯行，未能得到原諒，依跟蹤騷擾罪處陳男拘役50日，可易科罰金；陳上訴台中高分院，強辯的說詞仍不被採信，駁回陳上訴，全案定讞。