血汗保全請假9天後病逝！惡公司沒勞保還開除他...判賠103萬

▲高雄一名保全病逝，遭公司無故解職，工作期間甚至未替其保勞保。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名63歲李姓男子擔任社區保全，每月工時多達240小時，某天上班前因不舒服請病假就醫，卻在9天後病逝。2個兒子竟發現公司未替父親保勞保，更在生病請假期間以無故曠職為由解雇，一狀將公司告上法院求償108萬。法官認為李男與公司有僱傭契約關係，判賠103萬元。

李兒控訴，父親自2020年11月1日起在高雄鳳山某大廈擔任保全，以1早1晚作2休1方式輪班，每日工作時間12小時，每月工作時間240小時，每月工資2萬4000元。

2021年2月4日，李父因頭暈腸胃炎不舒服就醫，致電公司請當天晚班病假，同月12日卻突然病逝，家人們悲慟不已，忍痛處理李父後事。

然而，李兒卻發現保全公司未替父親投保勞保，致使無法請領5個月喪葬津貼及30個月遺屬津貼，甚至在李父請病假期間，以曠職為由將其辭退，決定提告確認僱傭關係存在，求償上開損失，包括津貼、薪資等共108萬餘元。

保全公司辯稱，李父到職時表示其對外積欠債務，希望自己加保在職業工會，不需要公司加保，而李父自2月1日上完晚班後未在同月3、4、6、7日到大廈上班，依據勞動法「無正當理由繼續曠工3日」，可認公司與李父之雇傭契約已終止。

法官認為，雇主為勞工投保勞保為強制規定，無論李父是否要求不用保險，公司仍有替其保險之義務，既然李兒因未保保險一事而受有損害，公司理應賠償，薪資部分，李父通話錄音內容可證實在死前確實有向公司請假至8日，總計判賠103萬餘元。可上訴。