色保全凌晨爬窗潛入民宅！女住戶「鼻樑被打斷」還遭脫衣性侵

▲吳男趁著凌晨時分闖入女住戶家中，不但動手逞慾，還打斷了對方的鼻樑。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名吳姓男子在北屯某社區擔任保全，沒想到竟趁著凌晨時分，闖入女住戶小花（化名）的家中試圖性侵，不但脫去對方的衣物逞慾，還不斷出手痛毆，導致小花身上多處受傷，鼻樑也被打斷。民事法庭審理後，判吳男、保全公司需連帶賠償80萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳男是台中北屯某社區的夜班保全，因為工作的關係，他得知了小花與10歲大的兒子同住，2022年7月某天的凌晨，藉著酒意爬進了小花家的浴室窗戶，打算侵入小花家中。

小花當時正在臥室休息，看到有異樣後起身查看，沒想到吳男竟從浴室內衝出，摀住小花的嘴巴，還強吻得逞。吳男強吻得逞後，又出拳毆打小花的頭部、身體，接著強拉對方往床的方向走去。小花過程中奮力掙扎，一度掙脫控制，沒想到逃到一半又被拉回臥室，還遭抓著頭撞擊牆壁、地板等處。

小花遭到猛烈攻擊，只能佯裝暈倒，躺臥在地板上，吳男見狀以後，則褪去小花的衣物動手逞慾。而在吳男準備圖謀不軌時，小花瞬間醒來，朝著吳男的下體猛踹，還反折對方的手指，並且在兒子的幫助下，成功把人控制住、報警處理，成功阻止了一場獸行。

▼小花不斷遭受攻擊，只能假裝暈倒、躺在地上，沒想到因此遭吳男褪去身上衣物。（示意圖／123RF）



小花遭到毆打，身上多處受傷，不但頭部外傷合併腦震盪，肩膀、四肢等處也多有挫傷，鼻樑還因此骨折，傷害十分嚴重，全身也有多處流血。

台中地院一審認為，吳男身為保全，沒有履行職責，反而以不合常理的方式闖入住戶家中，用強迫的手段逼迫小花就範，嚴重戕害了小花的身心，也破壞了住戶對保全的信賴，且還矢口否認罪行，犯後態度不佳，因此依照侵入住宅強制性交未遂罪，判吳男4年6個月有期徒刑。吳男對此不服，提起了上訴，被台中高分院駁回。

根據《聯合新聞網》報導，小花除了報警提告以外，同樣也提起民事訴訟，要求吳男與物業公司賠償500萬元，還告了吳男與保全公司，求償100萬元。民事法官審理後，則判物業公司不必賠償，吳男、保全公司連帶賠償80萬元，全案仍可上訴。