以為胃痛！保全蹲路邊嘔吐　警一問「怪怪的」急叫119救他一命

記者許權毅／台中報導

台中市一名54歲劉姓保全23日深夜下班返家時，突然感覺身體不適，蹲坐馬路邊休息，巡邏員警路過，發現是熟識的劉男趕緊上前關心，看見劉男冒冷汗、緊縮身體甚至嘔吐，懷疑劉男狀況不單純，可能心臟相關疾病發病，趕緊通報將他送醫。經醫師檢查，確定劉男是心臟問題導致不適，劉也感謝警方察覺異狀相助。

▲台中一名劉姓保全下班途中不舒服，在路邊嘔吐，巡邏員警發現狀況不對，趕緊叫救護車。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



大雅警分局頭家派出所員警23日23時許，巡經潭子區福貴路與環中東路口，發現一名男子將機車丟在待轉格內，人蹲坐在一旁。員警上前一看，發現是熟識的54歲劉姓保全，劉稱因為感覺胃痛，才會在一旁休息，但是員警看見劉冒冷汗、緊縮身體、嘔吐同時發生，想起家人曾提及心臟病患者病發時的狀況，認為劉男狀況並不單純。

員警進一步追問，發現劉男確實裝過心臟支架，且胃痛有伴隨胸悶感覺，趕緊通報119到場協助，劉男被送醫後，經檢查確定為心臟問題導致不適，所幸有及時就醫，避免憾事。

劉男也說，原本以為是單純胃痛，休息一下就好，不料卻跟死神擦肩而過，想想都覺得害怕，很感謝警方相助；頭家所長劉凱萍表示，林員2人積極確認民眾身體狀況，並運用家人所受護理知識，讓心臟病患者得以及時獲得救護，處置積極果決值得表揚。