漢子「重感冒」！侯友宜取消週末造勢活動　修養準備週一訪日

▲新北市長侯友宜傳出重感冒。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日均未有安排公開行程，原訂在颱風杜蘇芮離台後，今（29日）將赴台南造勢，不過據了解，侯友宜因重感冒，加上下週一（31日）就要出訪日本，所以決定取消六日行程專心靜養。

根據侯友宜競選辦公室安排，國民黨全代會後，仍會安排侯友宜到基層走透透，展現接地氣風格，原定本週末要前往台南市造勢，還會合體市議員謝龍介，卻傳出因侯友宜「重感冒」取消行程。

據了解，在杜蘇芮颱風襲台時侯友宜就感冒了，幾場公開行程也未接受媒體採訪，加上31日就要前往日本訪問，所以競辦討論後決定暫緩週末選務行程，讓侯好好靜養。不少侯友宜支持者創設的粉專也在上面互通消息表示，「侯友宜重感冒，取消台南行程」。

另，侯辦指出，侯下周一將率團搭乘長榮BR192班機從松山機場出發，預計中午抵達東京羽田機場。這次訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本NHK、朝日新聞專訪。此外，也會與台僑請益交流，並參觀由台僑募資興建、香火鼎盛的東京媽祖廟，由董事長詹德薰親自導覽。侯友宜也會走訪東京「松本樓」，由國父孫中山革命募款時最重要的友人梅屋莊吉的後人所開設，松本樓中保留許多珍貴文物，當天將由梅屋的曾外孫女親自導覽。

