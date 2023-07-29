呂美玲退出國民黨轉投白營？　謝立功喊話民眾黨：儘速查明公布

▲呂美玲。（圖／翻攝呂美玲臉書）



記者詹宜庭／台北報導

針對祥豐營區彈藥庫遷移議題失言而引起紛擾的基隆市議員呂美玲，昨日傍晚親向國民黨基隆市黨部表達退黨意願。不料，卻有消息傳出呂美玲加入民眾黨的消息，民眾黨前秘書長謝立功28日則在臉書貼文呼籲，國民黨籍呂美玲議員近日爭議言論，以及是否加入本黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對民眾黨的傷害。

基隆市日前發生陸軍彈藥庫爆炸意外，呂美玲主張遷走基隆彈藥庫，但在受訪過程中遇到民眾表示，「不可以遷建，中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！」對於民眾回覆，呂美玲質疑「為什麼一定要戰爭？像美國人跟烏克蘭一樣？」民眾則回答，「我不要（戰爭）啊！是中共想打。」呂美玲卻突然翻臉怒嗆，「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！」更喊出「請中共照顧基隆人」，引起各界撻伐批判。

對此，呂美玲昨日傍晚親向國民黨基隆市黨部表達退黨意願，基隆市黨部則表示，呂美玲為基隆市中正區資深議員，曾為鄉親爭取多項建設，服務也受民眾肯定，此次失言事件後，雖然在第一時間道歉，但仍受到多方抨擊。為表示負責，呂美玲已於28日傍晚至市黨部示表達退黨負責的意願，黨部主委吳國勝表示尊重，並將依程序呈報中央辦理。

不過，卻有消息傳出呂美玲加入民眾黨的消息，民眾黨前秘書長謝立功28日則在臉書貼文呼籲，國民黨籍呂美玲議員近日爭議言論，以及是否加入本黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對民眾黨的傷害。