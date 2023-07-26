小7結帳設定偷跑！他買菸被「漲價5元」　到別家超商得到答案

▲民眾爆料指出前往連鎖超商買菸品，險些被提早「漲價」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

萬物皆漲！新北市汐止區有名A先生（化名）忿忿不平向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，今（26日）上午前往7-ELEVEN欲買90元的國產「黃長壽」菸品，結帳時收銀台卻跳出95元，而店員卻告知「一直以來均賣95元」，讓他決定不買。赴別家以90元購得時，才得知該菸品明日漲5元訊息。他痛斥，若是明天漲價，那為何超商可以先偷跑？

A先生說，當時結帳質問店員黃長壽菸為何變95元，女店員回「一直以來都是賣95元」當下他認為可能是店員不清楚菸價，他也告知該名店員說「我去對面OK超商買給妳看」；結果OK超商確實買90元，同時OK超商店員也告訴他「明天將賣95元喔」並告知不清楚是菸商漲價還是菸品健康福利捐漲價。

A先生後來走回7-11告知情況，該店店長即刻向他說「我們可以退錢」，但他也趕緊回「我沒有買，只是想提醒你們」。

A先生回憶表示，好險當下即時抽回悠遊卡，不然就多扣5元，但只是想提醒店家，畢竟消費者通常不會注意被扣款多少錢，這樣也能避免造成損失或誤解。

對此，《東森新媒體ETtoday》也電訪該家「偷跑7-11」，女店員解釋說，見到A先生到別的超商以90元買到菸品，她有向A先生表達，是明日才變價。至於會有「提前漲價」情形是因為，系統會提前轉置，擔心明天來不及，而結帳時都是以電腦為主。

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