穿軍服戴軍帽拜關公！郭台銘要KMT多體諒基層：民意大於黨意

▲鴻海創辦人郭台銘今天穿軍服、戴軍帽到蘆竹區誠聖宮受到大批民眾包圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日上午穿軍服、戴軍帽到前往蘆竹區誠聖宮，向關聖帝君誠心祭拜，受訪時針對國民黨要以黨紀處分幫他站台的黨籍民代，郭台銘受訪時指出，民意大於黨意，國民黨要多體諒基層，好好珍惜身邊的夥伴；此外，針對媒體指稱「國民黨看我沒有」，郭台銘強調，從來沒說過，已委請律師去函，要求立即更正澄清。

郭台銘今早身船迷彩軍服、戴軍帽前往蘆竹區誠聖宮，正好碰上參與教召軍人，還不忘記向阿兵哥敬禮致意，大批信眾包圍一度讓他寸步難行，誠聖宮主委、民進黨籍市議員劉勝全、無黨籍市議員段樹文等都到場陪同。

▲鴻海創辦人郭台銘今天到蘆竹區誠聖宮，向關聖帝君參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對國民黨要以黨紀處分曾幫他站台的黨籍民代，郭台銘受指出，民意大於黨意，國民黨要多體諒基層，好好珍惜身邊的夥伴。

媒體提問，針對有報導指稱前立法院長王金平勸退鴻海創辦人郭台銘參選總統，但郭以台語回應「國民黨就是看我嘸」，郭台銘認為，這份報導「完全不是事實」，我從來也沒有說過「國民黨看我沒有」這句話。

▲鴻海創辦人郭台銘今天在誠聖宮用餐，還不忘夾菜給長者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭台銘表示，針對媒體提問有幾點說明，第一，他與副總統賴清德，僅於5月30日在金門送給賴「金門和平宣言」，此外不曾見過面；第二，他與民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安從不曾聯繫，也不認識；第三，他從來沒說過「國民黨看我沒有」；第四，已委請律師去函，要求立即更正澄清。

媒體追問，王金平是否曾勸退過他？郭台銘強調，王金平與他已超過一個半月沒有聯繫，更不要說見面了，另外，王金平的聲明已講得很清楚了。針對新北市議員林金結與郭台銘同台還需到國民黨考紀會說明，郭台銘認為，民意大於黨意，國民黨應該多體諒基層，好好珍惜身邊的夥伴。