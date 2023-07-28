現役軍人創「在線營」網路販售毒咖啡包　警裝買家面交當場抓人

▲彭姓現役軍人今年3月在休假時於網路上兜售毒咖啡包，大溪警方喬裝買家面交當場查獲彭男與其他3名藥頭。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本案無關）

記者沈繼昌／桃園報導

在新竹縣某砲兵部隊服役的彭姓現役軍人，今年3月趁休假時找到昔日修車廠的蔡姓、楊姓同事提供毒咖啡包等三級毒品，在網路上以「在線營」等暗號兜售毒品，大溪警方在網路巡邏發現，喬裝買家與彭男約在大溪交貨，趁交易毒品時拘捕彭男等4人到案；桃檢偵結，依毒品危害條例罪嫌將彭男等4人提起公訴。

檢警調查，22歲的彭姓男子在新竹縣某砲兵單位服役，今年3月休假時找到昔日在修車廠20歲的蔡姓與27歲楊姓同事聊天，3人為想賺錢，由彭在網路上以「在線營」等暗號兜售毒咖啡包等三級毒品，由25歲翁姓男子供貨企圖販售毒咖啡包。

大溪警方在網路巡邏發現後，橋裝買家與彭男約定於3月7日晚間在大溪區介壽路某處，以6,000元代價購買15包毒咖啡包，彭男敲定交易價格與數量後，由楊男提供毒品咖啡包，楊男找到上游藥頭取得50包毒咖啡包後，依約交出15包給翁男，翁男陪同彭男前往指定交易地點欲交易時，大溪警方立即表明身分，逮捕2人到案，警方再循線查獲楊男。

同時之間，同案蔡姓男子不知道彭男等3人已被警方逮捕，於隔日凌晨，由翁男配合警方，佯稱向蔡男以2,200元代價購買7支彩虹菸，蔡男依約到場時也被拘捕，但拘捕過程，蔡男猛拒捕導致4名員警都受傷，員警仍以優勢警力制伏蔡男到案。

桃檢複訊時，彭男等4人坦承犯行，檢方偵結依販賣毒品未遂罪嫌將彭男等4人起訴，蔡男則另加上妨害公務罪嫌。