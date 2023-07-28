伸手摸胸曬鈔辣照被轉貼...網友謔「鬆鬆」　妹子一口氣告80人

▲女網友po露胸照炫耀沒花錢還賺到錢，網友留言戲謔「鬆鬆」挨告妨害名譽。（示意圖圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女網友在igpo出1張合成照，畫面則是微露酥胸被人伸手像是要塞錢的樣子，結果照片被人轉貼到不同社群網站，引來大批網友戲謔評論，女網友不滿遭截圖羞辱，一口氣狀告約80人涉嫌妨害名譽，其中陳姓男子坦承留言「輕輕『鬆鬆』」是在暗指隱私處，但因照片其實沒有拍到臉，無法辨識女子身分，台北地檢署28日處分不起訴。

女網友2月間自拍1張穿著露出北半球，有人正伸手塞東西進去的照片，po到ig限時動態上標註「本來不用錢就算了，還被人塞了好幾百」，現動照右半邊則是幾張百元鈔票，標註著「沒有帶任何錢出門的我」，這張合成照很快就被轉貼到FB、Dcard等社團。

許多網友開始猜測女網友po照動機，以及可能的場景故事，由於多屬負面評價，女網友不干名譽受損，一口氣控告了約80名留言網友涉嫌妨害名譽，警方調查這些網友遍布全台各地，高檢署分別依被告住居所移轉到各地檢署分頭偵辦。

其中家住台北的陳姓男網友，因為留言「輕輕『鬆鬆』」而挨告，被警方問到是否在暗指女性私密處，男網友很乾脆地坦承，但表示只是一時好玩，並沒有要侮辱女性的意思，檢察官調查發現，其實這張照片根本沒有拍到女網友的臉部，完全無法辨識女網友身分，難以證明她可能因這些戲謔字眼受到名譽損害，認為男網友罪嫌不足，將他處分不起訴。