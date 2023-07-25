黑人告大牙誹謗恐成迴力鏢　將讓自己被列「性侵騷擾」調查對象

▲黑人(右)控告大牙誹謗，也將讓自己是否有對大牙做出性騷擾、性侵未遂等一併接受調查。（圖／翻攝自Facebook）

記者劉昌松／台北報導

黑人(陳建州)不滿遭藝人大牙（周宜霈）指控，曾在出外景時，闖入旅館房內熊抱，還稱「試過搞不好你會喜歡」，日前棄民轉刑，改告大牙涉嫌妨害名譽誹謗罪，由於全案必須調查大牙所指的性侵未遂或性騷擾內容是否屬實，因此台北地檢署分案指定由婦幼專組檢察官偵辦，也將同步調查黑人到底有沒有對大牙做出逾矩行為。

黑人陳建州接連遭藝人大牙、郭源元等人指控性騷擾，其中首爆料的大牙6月間點名「當時的老闆陳先生」，在2012年與拍攝團隊前往香港拍攝節目時，晚上在飯店強行進入她的房間，持續開玩笑稱「鬆一下」，大牙發文表示，當時她驚覺不對勁，起身要去開門，卻突然遭陳建州從後方熊抱拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

▲大牙(周宜霈)在臉書說出被前老闆黑人(陳建州)騷擾過程。（圖／翻攝宜霈vs大牙）

黑人和妻子范瑋琪接連反擊指控，並委託律師對大牙提告求償1000萬元及公開道歉，黑范並稱會將求償所得捐給婦女團體，大牙對此毫無畏懼，喊話「法院見！」郭源元也力挺聲援「不想讓大牙只有一個人」。

就在台北地院7月初完成這項侵害名譽的民事案件分案後，大牙在24日上臉書，po出法院文件顯示，黑范夫妻已經在20日撤回民事求償告訴，大牙並堅信自己的清白，「相信事實不容否認！」隨後黑人透過經紀人對外回應表示，：「一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

據了解，黑范夫妻的確在撤回民事告訴的同一天，也委由律師，以黑人個人名義向台北地檢署遞狀，控告大牙涉嫌妨害名譽，雖然案由只是一般的誹謗案件，但由於內容牽涉到大牙是否遭侵犯或猥褻等情節，北檢已經在21日完成分案，交由婦幼專組檢察官承辦。

▲黑人(陳建州)對大牙說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」（圖／翻攝宜霈vs大牙）

而因為大牙過去公開指述的內容真實性，除了左右大牙是否依誹謗案起訴，也同時會影響到提告的黑人是否有性侵未遂或性騷擾等觸法行為，雖然時隔久遠，且事發地點在海外，蒐證較為困難，但檢察官仍將視案情發展傳喚雙方出庭說明，並釐清雙方主觀上對事發當時的認知，若相關佐證可得出非告訴乃論的性侵未遂情節，或大牙決定要追究黑人刑責，不排除黑人反遭檢察官簽分為妨害性自主案的被告。