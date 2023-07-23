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IG公開帳突「暴漲千名粉絲」　妹子愣！過來人曝真相：小心被鎖帳

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO的IG粉絲突然暴漲一波。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，自己只是一個平凡人，某天上班到一半，手機突然瘋狂震動，持續了3小時左右，以為是群組在聊天，打開手機一看，個人IG突然湧入千名帳戶追蹤，原本只有450粉絲，突然飆漲到1502名粉絲，而那些帳號都是假帳號，對此，有網友笑說，可能是有人買粉絲填錯帳號了。

原PO在Dcard上發文，「突然變IG千粉網紅」，上班到一半，手機卻突然狂震動，利用空閒時間看一下手機，一打開傻眼了，IG突然多了超過千名粉絲追蹤；原本她的粉絲只有450名左右，突然間暴漲到1502名，「整個期間應該超過2、3個小時吧，直到超過1500後終於停止了」

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她透露，那些追蹤者都是假帳號，猜想是不是自己太常回詐騙訊息，因此惹怒詐騙集團，「還是其實是我迷倒了某位大戶？好怕我的帳號會被鎖喔，看之前有人也有類似情形，帳號都還安好嗎？」

貼文一出，網友認為是買粉絲的人填錯帳號，「看起來是別人買粉填錯帳號，被外流的話應該都是真人帳號追妳」、「最近好像很多人都遇到這種事情，印象中前幾天有看到一兩篇類似的文章」、「會不會是有人討厭妳幫妳買粉絲的啊，聽說太多假帳號會被鎖欸」。

也有網友分享類似的經驗，「我之前也有這樣過，是因為有人被外流到霸社，帳號跟我很像」、「我也是欸，原本五百多，前陣子突然飆到一千多，剛開始有點嚇到，我就從公開轉成私密帳，然後放著沒管了，現在假粉絲有時候會消失，有時候又會突然漲回來」、「我上次突然多了3、4000粉，我朋友也是跟我說可能有人買粉填錯帳號，一次多很多粉會被鎖，害我嚇死，後來花了好幾天移除」。

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