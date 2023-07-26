IG新功能！大頭貼「多1月亮」不怕訊息轟炸　5步驟設定

▲大頭貼旁邊出現月亮圖案。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

IG時不時會推出新功能，近日就有網友注意到，有好友的大頭貼旁邊多出一個月亮圖案，讓她納悶那是什麼意思？貼文曝光後，一票網友大歪樓，不過也有人給出正解，其實那代表著該用戶開啟「勿擾模式」。

女網友在Dcard上，以「哀居（IG）頭貼旁邊有個月亮是什麼意思」為標題發文，並貼出一張截圖。從圖片可推測，她應該是在開啟IG小盒子時，注意到好友的大頭貼右下角多出一個「月亮圖案」。

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▲勿擾模式。（圖／翻攝自Instagram）

貼文一出，一票網友歪樓表示，「他那邊是晚上（誤」、「晚上了」、「表示他正在看月亮中」、「他要睡覺了」、「我承認都是月亮惹的禍」、「月亮代表你的心」。也有網友認真解答，「勿擾模式唷」。

IG前陣子更新「勿擾模式」的功能，設定路徑如下：

1.開啟IG，並從主頁右上角點開「選單」。

2.點選「設定」。

3.點選「通知」。

4.點選「勿擾模式」

5.開啟「勿擾模式」，可依需求設定時間（最長可開啟12小時）。

▲▼設定路徑。（圖／翻攝自Instagram）

經實測，開啟勿擾模式後，其他好友會在大頭貼旁邊看到月亮圖案，點開聊天室也會出現「處於勿擾模式」的字樣，若傳送訊息，則會提醒「（帳號）已開始勿擾模式，因此並未收到這則訊息的通知」。另外，開啟勿擾模式的用戶會在主頁顯示「處於勿擾模式」，不過其他人並不會看到那行字。

▲只有自己看得到這行字。（圖／翻攝自Instagram）

只不過，似乎不是所有人都有此功能，就有網友透露，「勿擾，不知道為什麼我小帳沒有」。