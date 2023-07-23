長髮三寶倒退嚕撞車竟先叫陣！行車記錄器曝真相　警方說話了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（22歲）在鳳山區某路口停等紅燈時，不明原因車子突然「倒退嚕」撞倒後面的車子，張姓女子以為是被追撞，反而下車準備理論，而遭撞的陳姓女子（22歲）則淡定坐在車上，有民眾將行車紀錄器PO上網路引發熱議，網友認為前面車主根本「女三寶」、還認為「行車記錄器的發明根本可以得諾貝爾獎」。

▲轎車在停等紅燈時倒退嚕撞擊後面的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

轄區鳳山警分局表示，新甲派出所員警是在6月3日下午4時許執勤時，行至鳳山區三多一路與國泰路二段路口時見一交通事故，遂前往處理，經查張女（22歲）駕駛轎車沿三多一路西往東方向，行至國泰路二段停等紅燈時，車輛不知何原因，不慎倒退致撞擊後方同樣停等紅燈由陳女（22歲）所駕駛另一台轎車，造成雙方保險桿等處受損，雙方均未受傷且皆同意不需酒測，詳細的肇責已由交通隊釐清。

▲轎車在停等紅燈時倒退嚕撞擊後面的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過根據後方車輛的行車記錄器畫面，張女的轎車停等紅燈時，疑似沒踩好剎車，車子緩緩往後「倒退嚕」，才往後撞倒陳女的車子，而張女一開始還以為是被追撞，還下車指手劃角，想要和後車的駕駛理論，但後車的駕駛陳女坐在車上不為所動。

▲轎車在停等紅燈時倒退嚕撞擊後面的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

行車記錄器的畫面被被民眾PO到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，網友認為「只要我不尷尬、尷尬的就是別人」、「發明行車記錄器的人，真應該得諾貝爾獎」、「三寶永遠不知道自己哪裡錯了，錯的都是別人」、「我以前也看過女三寶不知道自己倒車撞到後面，也是這樣惡人先告狀」，引發熱議。