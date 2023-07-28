不在乎錢！郭台銘9成財產將做慈善　籲政府課「富人稅」創全民幸福

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28日）表示，他沒有什麼花錢的時間，因此自己身後的財產將有90%全留做慈善與公益事業；郭說，人富足的時候一定要學會花錢，付出後的幸福才是真財富，重點不再是錢的數字，而是所能創造的價值。另外，郭台銘也強調自己主張課徵「富人稅」，擴大稅基並創造全民的幸福，這個想法至今沒有變過。

郭台銘28日在臉書以「九十幾億的股利怎麼花？」為題表示，近日鴻海發放現金股利，創歷年新高，而他陸續收到年輕朋友們的好奇詢問，這次收到的股利要如何花用。郭說，「我沒有什麼花錢的時間，也不常購物消費。我早就簽下婚前協議書，身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業」。

「錢，生不帶來，死不帶去，我對財富真的沒有那麼在乎。」郭台銘強調，他一直呼籲，基於社會共善的精神，台灣政府應該課徵「富人稅」，擴大稅基，創造全民的幸福，這個想法他至今沒有變過。

郭台銘指出，過去二十幾年來，他已陸續將個人財富投入自己主持的永齡健康基金會 、永齡教育基金會及永齡慈善基金會，期盼受助者都能成為助人者，創造善的循環。

郭台銘說，人年輕的時候，一定要學著賺錢，在絕境中自我挑戰，才能成就眼界與氣量，但人富足的時候，一定要學會花錢，付出後的幸福才是真財富，重點不再是錢的數字，而是所能創造的價值。「取之於社會、用之於社會，這就是我的理財之道」。