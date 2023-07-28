林金結同台郭台銘被國民黨口頭警告　藍委：沒處分黨就沒家規

▲林金結28日出席國民黨新北市黨部考紀會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人林金結因與鴻海創辦人郭台銘同台，且現場有人發送「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，被國民黨新北市黨部今（28日）認定違反黨規，祭出嚴厲口頭警告。對此，國民黨立委林思銘表示，現階段國民黨參選人確實不適宜跟不同政黨或獨立參選人同台，參加就有違黨規，就要適度做警告，而林金結就是違規，黨要有一定處分，若沒處分，黨就沒有家規了。

林金結昨全程陪同郭台銘出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並同台，且現場還發送註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子。林金結事發後被質疑違反「113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範」，國民黨新北市黨部要求林金結出席28日考紀會議說明；最後經審議，黨部認為林金結確實有違反黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

對此，林思銘向《東森新媒體ETtoday》表示，以目前國民黨全代會已經通過新北市長侯友宜參選2024總統的局勢，黨不去執行家法是不行的，否則會造成大家起而效尤，因此他認為給予警告合乎情理。藍委謝衣鳯也說，林金結有說發扇子不是他做的，以這樣情節看起來，只要他未來不再犯，口頭警告是適度的。

針對新北市黨部認定林金結違反黨規，是否覺得有殺雞儆猴之感？林思銘回應，現階段國民黨要團結一致支持侯友宜，在黨規下，黨籍參選人確實不適宜跟不同政黨或獨立參選人同台，參加就有違黨規，就要適度做警告，而林金結就是違反規定，黨要有一定處分，若沒處分，黨就沒有家規了。

至於懲處到什麼程度就會覺得太超過？林思銘認為，口頭警告就蠻適度的，超過就不好了，但黨中央不需要表列什麼情況不行，得保留一定模糊的空間，讓大家都有台階下。