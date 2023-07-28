林金結同框郭台銘「違反黨規」　侯競辦：不能再讓支持者失望

▲林金結合體郭台銘，遭黨考紀約談。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市立委參選人林金結因與鴻海集團創辦人郭台銘同台，活動現場還發「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，遭國民黨新北市黨部召開考紀會處理，最終結果證實，確實有違反黨規，已給予嚴厲口頭警告。對此，國民黨總統候選人侯友宜辦公室表示，辦公室尊重考紀會決議，「在未來的路上，我們會與其繼續並肩作戰，不能再讓支持者失望」。

郭台銘昨到林金結選區的宮廟上香，全程陪同的林金結致詞時說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」的扇子，遭質疑倒戈。新北市黨部今日因林金結一案召開考紀會議，最終結果顯示，林金結確有違反國民黨黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，對林金結做出嚴厲口頭警告。而針對考紀會的決議，林金結則表達尊重，並重申「全力唯一支持侯友宜」。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，今日新北市黨部考紀會已對林金結做出嚴厲之口頭警告，並請其不得再犯，對此辦公室尊重考紀會之決議，而稍早林金結也聲明「全力唯一支持侯友宜」，在未來的路上，他們會與其繼續並肩作戰，不能再讓支持者失望。

陳柏翰重申，國民黨已於7月23日正式通過提名侯友宜為總統參選人，遵守「黨員選舉期間行為準則」是最基本的原則，國民黨提名的立委參選人及同志，必須團結一致，唯有總統、立委攜手打拚，選戰才能往勝利成功邁進，讓國民黨重返執政、人民安居樂業。

