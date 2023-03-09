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社會 社會焦點 保障人權

警攔查轎車...3現役士兵藏30包毒咖啡！六軍團：列汰除對象

▲桃園市大溪警分局於7日晚間在大溪區介壽路臨檢盤查發現彭姓等3名男子係現役軍人，車上藏有30包毒咖啡包，警方報請桃園地檢署指揮偵辦，將向上溯源追查來源。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警分局7日晚間在大溪區介壽路臨檢盤查，發現彭姓等3名男子係現役軍人車上藏有30包毒咖啡包。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪警分局7日晚間在轄區介壽路臨檢攔查1輛轎車，車上3名男子神色緊張，員警起出30包毒咖啡包，員警清查3名男子身分赫然發現是現役軍人，隸屬陸軍六軍團所屬砲指部與裝甲旅部隊志願役士兵，除將3人依毒品危害防制條例送辦外，並報請桃園地檢署指揮偵辦；六軍團強調，彭姓等3名士兵目前在受訓中，軍方全力配合檢警偵辦，將依「刑懲併行」原則速懲列為汰除名單。

大溪警方指出，警方於7日晚間在介壽路臨檢，其中1輛轎車被攔查時，車上彭姓、翁姓等3名男子神色慌張，員警查出3人隸屬六軍團北部某砲指部、裝甲旅部隊志願役士兵，員警在車上搜出30包毒咖啡包，3人承認持有，但否認有販賣毒品情事，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方已針對上游部分溯源追查中。

陸軍六軍團強調，3名志願役士兵屬於雙連坡營區受訓士兵，7日於營外遭警方查獲持有不明毒品咖啡包，以涉「違反毒品危害防制條例」罪嫌移送地檢署偵辦；軍方將全力配合檢調偵辦，將依「刑懲併行」原則速懲列汰，另將加強單位反毒教育宣導及安全檢查，以維持部隊純淨安全。

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