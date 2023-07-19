軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

▲曾姓男子曾為現役軍人，於2021年6月間在桃園市陸軍某單位服役期間，透過手機登入賭博網站，因積欠大筆賭債向11名同袍借款65萬餘元，經軍方調查後移送偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾姓男子在桃園市陸軍某單位服役期間迷上賭博網站玩百家樂，積欠大筆債務無力償還遂向11名同袍借款65萬餘元還債，但終究被上級獲悉查辦，並交由桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，曾男坦承有參與線上賭博等情事，檢方偵結依陸海空軍刑法在營區賭博罪嫌將曾男起訴，此外，曾男已於去年6月間退伍。

檢警調查，25歲的曾姓男子曾在桃園市陸軍某單位服役，是志願役軍人，2021年6月間，在營區透過手機登入線上賭博網站，從當年6月起至8月之間在營區內以手機上網登入賭博網站進行百家樂賭博遊戲，以1元換1點等方式對賭，結果積欠大筆賭債無力償還，後為還債向同袍借款，先後向11名同袍借款共計65萬7,000元，由於曾男在營區到處借錢驚動上級調查，後由桃園憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，曾男坦承有透過手機參與線上賭博網站等事實，桃園憲兵隊亦提供相關物證佐證，檢方認為，儘管曾男已於去年6月間退伍，但現役期間在營區參與賭博仍適用陸海空軍刑法之規定，因曾男在服役期間多次在營區上網簽賭行為，應視為數個舉動之接續行為，偵結依陸海空軍營法第75條，在營區等軍事處所賭博財物罪嫌提起公訴。