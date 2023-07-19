　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

▲曾姓男子曾為現役軍人，於2021年6月間在桃園市陸軍某單位服役期間，透過手機登入賭博網站，因積欠大筆賭債向11名同袍借款65萬餘元，經軍方調查後移送偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾姓男子曾為現役軍人，於2021年6月間在桃園市陸軍某單位服役期間，透過手機登入賭博網站，因積欠大筆賭債向11名同袍借款65萬餘元，經軍方調查後移送偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾姓男子在桃園市陸軍某單位服役期間迷上賭博網站玩百家樂，積欠大筆債務無力償還遂向11名同袍借款65萬餘元還債，但終究被上級獲悉查辦，並交由桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，曾男坦承有參與線上賭博等情事，檢方偵結依陸海空軍刑法在營區賭博罪嫌將曾男起訴，此外，曾男已於去年6月間退伍。

檢警調查，25歲的曾姓男子曾在桃園市陸軍某單位服役，是志願役軍人，2021年6月間，在營區透過手機登入線上賭博網站，從當年6月起至8月之間在營區內以手機上網登入賭博網站進行百家樂賭博遊戲，以1元換1點等方式對賭，結果積欠大筆賭債無力償還，後為還債向同袍借款，先後向11名同袍借款共計65萬7,000元，由於曾男在營區到處借錢驚動上級調查，後由桃園憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，曾男坦承有透過手機參與線上賭博網站等事實，桃園憲兵隊亦提供相關物證佐證，檢方認為，儘管曾男已於去年6月間退伍，但現役期間在營區參與賭博仍適用陸海空軍刑法之規定，因曾男在服役期間多次在營區上網簽賭行為，應視為數個舉動之接續行為，偵結依陸海空軍營法第75條，在營區等軍事處所賭博財物罪嫌提起公訴。

 【更多新聞】

撞球館女員工疑遭性騷求助　球棒隊來了！他遭3男打趴倒地

快訊／桃園中壢命案！女中刀「渾身血倒床上」慘死　男友坦承犯案

►桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

 

 

 

ET快訊
Melody被告離婚協議無效　律師「除非提2舉證」
颱風「杜蘇芮」最快周六生成！路徑出爐　不排除有海警機率
快訊／警派出所內「頭部中彈身亡」！
女倒床上「四肢噴血亡」　男友水果刀分屍！
只花200元中大樂透！　台中男「捐出1半」
秘戀帥警半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情
獨／女友控家暴性侵　「超跑將軍」喊冤：她劈腿還帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

追拉法葉艦佣金檢方獲汪傳浦海外資產43億元　瑞士也分得43億！

快訊／新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

桃園女倒臥床上「四肢噴血亡」　男友企圖分屍！明解剖查死因

「護國神醫」叫護理師看診開藥...被判刑　他委屈喊：這是羞辱

獨／遭女友控家暴性侵　「超跑將軍」秀熊貓眼照片喊冤：她劈腿！

軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

金屬探測門逼逼叫！短裙女搭機飛澎湖　靴底藏毒咖啡包

快訊／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年　遣返台灣法院又放了

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

追拉法葉艦佣金檢方獲汪傳浦海外資產43億元　瑞士也分得43億！

快訊／新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

桃園女倒臥床上「四肢噴血亡」　男友企圖分屍！明解剖查死因

「護國神醫」叫護理師看診開藥...被判刑　他委屈喊：這是羞辱

獨／遭女友控家暴性侵　「超跑將軍」秀熊貓眼照片喊冤：她劈腿！

軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

金屬探測門逼逼叫！短裙女搭機飛澎湖　靴底藏毒咖啡包

快訊／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年　遣返台灣法院又放了

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

肖戰《玉骨遙》7金句：不要再為了不值得的人，蹉跎自己了

步調放慢、耐心選球收到成效　周佳樂自我勉勵：帶拚勁到球場

很多小雞都走了？柯文哲稱藍參選人找他　藍委勸自重：公布名單

我國6家酒廠仍遭「禁止輸中」　3業者無意補件

藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

瑞士《愛的迫降》玄彬彈琴取景地　即日起想拍照每人收180元

「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

重3.2公斤！雲南村民挖出「巨大白色蘑菇」　比成人大腿還粗

玩家不爽《暗黑破壞神4》大Nerf　Metacritic怒灌0分：嫌人太多要講

想說在拍抖音！板門店外國觀光客回憶「叛逃美軍」：以為遇到瘋子

與同伴雙腳夾弓弦拉小提琴　2人竟成功合奏莫札特名曲

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

八寶冰照曝　他吃完這碗「大便都綠色」

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

賓士堵出入口　害別墅區24車受困3天

拒繳未禮讓行人等罰單　存款被扣抵

即／新竹員警派出所內中彈身亡

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

更多熱門

相關新聞

撞球館藏百家樂職業賭場

撞球館藏百家樂職業賭場

台南市警五分局28日深夜11時許，查獲隱藏在撞球館內的百家樂職業賭場，當場查扣面額262萬餘元籌碼、賭資2萬8千餘元現金及撲克牌等證物，帶回賭場工作人員及客人6人到案，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法送辦。

警破百家樂賭場　負責人荷官清一色女性

警破百家樂賭場　負責人荷官清一色女性

北市大樓藏兩賭場！5員工偽裝賭客被揪出

北市大樓藏兩賭場！5員工偽裝賭客被揪出

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　獲無罪

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　獲無罪

找辣妹荷官發牌　北市撲克協會假交流真豪賭

找辣妹荷官發牌　北市撲克協會假交流真豪賭

關鍵字：

現役軍人營區賭博百家樂同袍借款還債

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面