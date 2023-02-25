超商店長臉色蒼白「血壓血糖破200」　警消送醫還幫關店救回一命

▲桃園市大溪警方昨晚在大溪區某超商簽到時，發現簡姓店長臉色蒼白且意識不清，立即通知消防人員到場檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪警方昨（24）日晚間在復興路某超商巡邏簽到時，員警察覺簡姓店長臉色蒼白，詢問其狀況時卻表達不清楚，質疑身體出狀況，趕緊通知消防救護人員到場量測血壓，發現其血壓與血糖均飆破200，當下建議馬上送醫，但簡姓店長卻掛念店內還在營業期間，但警方堅持應馬上送醫以免延誤急救，員警幫忙製作暫停營業公告，隨即將簡姓店長送醫急救才保住性命。

▲桃園市大溪警方昨晚在某超商簽到，發現簡姓店長臉色蒼白意識不清，立即通知救護人員到場量測血壓與血糖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，昨晚日10時30分許，大溪警分局三層派出所所長佘世國、警員施俊賢巡邏，行經大溪區復興路某超商簽到時，發現超商51歲的簡姓店長臉色蒼白，經詢問店長其言語表達不清，懷疑身體可能出狀況，立即聯繫119救護人員到場，經量測血壓與血糖均飆破200。

▲桃園市大溪警方昨晚在大溪區某超商簽到時，發現簡姓店長臉色蒼白且意識不清，除協助送醫治療外，也幫忙製作暫停營業公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警建議應立即送醫，簡姓店長則仍心繫店內夜班只有他1人值班，還強調身體狀況應該還可以，下班後再自行就醫，員警則堅持應立即就醫，避免突發狀況造成無法挽回局面，店內營運將協助製作暫停營業公告，簡姓店長才安心就醫，經過醫院診療後，簡姓店長狀況逐漸恢復穩定，醫護人員透露，幸好警消協助及時送醫才沒發生悲劇。