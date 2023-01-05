桃園高齡中風婦倒臥家中哀鳴　大溪警巡邏經過及時救援

▲張姓老婦3日晚間獨自在家摔倒在地哀鳴，因中風行動不便無法起身，大溪巡邏員警經過及時救援。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區高齡89歲張姓婦人3日晚間不慎摔倒在地，趴在地上苦苦哀鳴，張婦因中風導致行動不便無法起身，看護也剛好外出家中無人幫忙，大溪巡邏員警經過時聽到求救聲，趕緊協助起身，張婦驚魂未定，員警檢視張婦並無不適狀況並未送醫，看護返家獲悉後對員警及時協助感謝不已。

▲張姓老婦摔倒在地，大溪分局員警協助起身。

大溪警分局指出，3日晚間7時許，南雅派出所員警巡邏經過大溪區勝利街附近，聽到有微弱呼救聲，員警循著聲音查看，發現民宅高齡89歲的張姓跌倒趴臥在地上，因大門鎖住，員警一時無法進入，員警先安撫張婦情緒，經張婦指示後取得鑰匙進入房內協助起身，初步檢視張婦沒有明顯外傷，但仍驚恐不已。

南雅派出所副所長高若瑀說，張婦中風平時有由外籍看護照護，當晚因看護外出僅剩張婦獨自在家，老嫗因行動不便平時需用輪椅進出，當時不慎摔倒無法起身逾1小時，只能對外呼救求助，幸好員警及時發現協助，沒有發生嚴重意外。

大溪警方呼籲，家中若有行動不便老人，應盡量避免讓其獨自在家，應妥善安排生活起居，留下聯絡人電話以便緊急狀況可連繫。