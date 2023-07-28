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大陸 大陸焦點 特派現場

拒邀李家超赴APEC　陸外交部批美「錯上加錯」：立即糾正錯誤

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據外媒報導，美方將不邀請香港特區行政長官李家超出席今年年底在美舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議。28日，大陸外交部新聞發言人毛寧回應，美方錯上加錯，悍然違反APEC規則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

7月28日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報導，美方不具名官員透露，因制裁原因，美方將不邀請香港特區行政長官李家超出席今年年底在美舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議。中方對此有何評論？

毛寧表示，眾所周知，APEC東道國負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務。美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。美方以此為由拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議，是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

毛寧指出，「我們要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超行政長官等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超行政長官與會，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會，停止破壞APEC團結合作。中方將堅定維護中國香港參加APEC會議的正當合法權利。」

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