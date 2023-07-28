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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部官網更新部長致辭　王毅：致力與各國合作共贏

▲▼大陸外交部官網發布王毅部長致辭。（圖／翻攝自外交部官網）

▲大陸外交部官網發布王毅部長致辭。（圖／翻攝自外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國人大常委會25日宣布，免去秦剛大陸外長一職，由王毅回鍋接任。28日，大陸外交部終於更新了外交部長的欄目，換上了外長王毅的「部長致辭」以及照片，王毅在致辭中首先表示，「歡迎訪問中華人民共和國外交部網站！我謹代表中國外交部全體同事向您致以誠摯敬意和衷心祝福。」

任免通報宣布後，大陸外交部官網25日連夜「清理」秦剛相關訊息，在「外交部長」部分，皆顯示為「信息更新中」，秦剛以往的內容陸續被清除。此外，在歷任部長頁面中，秦剛也被除名。官網首頁的「外交部長活動」則一片空白幾天。

28日，大陸外交部終於更新。目前已在「部長簡歷」欄目上列出「王毅同志簡歷」。在首頁「外交部長活動」也更新了5條新聞，包括王毅近日出訪土耳其和南非。

▲▼大陸外交部官網發布王毅部長致辭。（圖／翻攝自外交部官網）

▲首頁「外交部長活動」也更新了5條新聞。（圖／翻攝自外交部官網）

另外，官網同時更新「部長致辭」，王毅在致辭中說，大道之行，天下為公。在中國共產黨的堅強領導下，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，為人類發展進步事業不斷做出新貢獻，書寫新篇章。

王毅說，在強國建設、民族復興的新征程上，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。

他表示，中國外交部網站願繼續成為海內外朋友了解中國、了解中國外交的一扇窗戶。歡迎您時常來這裡走走看看，並對我們的工作提出寶貴意見和建議。

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