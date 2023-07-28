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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

▲▼立法院施政報告總質詢-立委蔣絜安。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨客家事務部主任蔣絜安。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨客家事務部主任蔣絜安遭台大學倫會認定論文抄襲情節嚴重，因此撤銷其台大國發所碩士學位。國民黨發言人楊智伃今（28）日表示，民進黨主席賴清德上任時宣示將解決學倫問題，當初言之鑿鑿的列為黨務革新的目標，如今聽來卻格外刺耳，原來賴清德的信賴台灣隊一再出問題，而解決問題的方法不只不朔及既往，更不包含賴清德愛將在內。

依據民進黨「學位論文學術倫理聲明書」，參選人須承諾無違反學術倫理情事，如有造假、變造、抄襲、由他人代筆或涉其他舞弊，願受黨紀處分。楊智伃表示，身為黨務主管的蔣絜安被認定抄襲，更被揭露論文是由他人代筆，欺騙作假的情節已經由台大認證，所謂的改革原來也不過是為了騙選票，敷衍了事，沒有真心要處理民進黨內的學倫問題。

「民進黨絲毫不認為論文抄襲對傷害政治誠信的嚴重性，繼續重用蔣絜安」。楊智伃說用論文抄襲來騙取學位，如何讓人民如何相信民進黨不會用假政見、假政策來騙取選票？若民進黨內充斥毫無誠信的政客或幕僚，人民如何相信民進黨提出的願景或口號不是為了確保政治權力的空話？國民黨呼籲賴清德應該為其識人不明向社會大眾道歉，否則所謂的信賴台灣也不過就是騙選票的話術而已。

楊智伃指出，從林智堅、蔡適應、江聰淵到行政院副院長鄭文燦的論文皆因抄襲嚴重遭撤銷學位，如今大軍再增加蔣絜安一人。楊智伃說，賴清德的信賴台灣隊已經可以成立一個學位被撤銷的聯誼會，一起懺悔當初為什麼不好好寫論文。
 

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關鍵字：

學倫案蔣絜安國民黨信賴台灣賴清德

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