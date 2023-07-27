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偷中獎發票QR CODE詐騙5000元　貪財男惡行曝光下場出爐

▲卓姓男子發現統一發票應用程式利用QR CODE可以自動兌獎之漏洞，透過兌獎APP兌獎後進行詐騙。（示意圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

▲卓姓男子發現統一發票應用程式利用QR CODE可以自動兌獎之漏洞，透過兌獎APP兌獎後進行詐騙。（示意圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市籍卓姓男子與梁姓男子發現統一發票兌獎應用程式，透過存入發票上QR CODE自動兌獎，並將獎金自動核發綁定之個人金融帳戶，2人利用此漏洞於2022年3、4月間，在臉書上搜尋他人公布中獎電子發票照片，由梁男下載之統一發票兌獎程式APP兌獎，程式誤認梁男為中獎人而將獎金匯入指定帳戶，中獎人持實體發票兌獎後驚覺已遭他人兌獎報警提告；桃檢複訊時，卓男坦承犯行，檢方查出卓男詐得5,000元，偵結依詐欺罪嫌將卓男起訴，卓男目前因另案在監執行中。

檢警調查，34歲的卓姓男子缺錢花用，與梁姓男子（另案移送）發現統一發票兌獎應用程式，可透過存入發票上QR CODE自動兌獎，並將獎金自動核發綁定之個人金融帳戶，無需持實體發票前往金融單位對獎之漏洞。2人於2022年3、4月間，在臉書上搜尋他人公布中獎電子發票照片（同年1、2月之中獎發票），再由梁姓男子下載之統一發票兌獎程式APP兌獎，使程式誤認梁男為中獎人將獎金匯入其綁定帳戶內，後經發票中獎人葉姓女子等多人持實體發票前往金融單位兌獎時才驚覺已遭他人兌獎。

桃檢複訊時，卓男坦承犯行，檢方根據北區國稅局函文所附發票資料、卓男自白書，另包括卓男與梁男之間對話紀錄佐證，確認卓男詐欺取財犯行明確，檢方還查出，卓男以此方式詐得5,000元，偵結依詐欺罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑，卓男目前因另案在桃園監獄執行中。

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