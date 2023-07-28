柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

▲民進黨立委候選人王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲原先預計在8月6日民眾黨慶中拍賣台北市議員王世堅送的腳踏車，但28日受訪時卻說，「被王世堅講得都不好意思賣，只好再收起來，話都他在講」；而王世堅則回應，很開心柯文哲總算踩了煞車，「柯文哲可以說是我世上最熟悉的陌生人」，希望他能好好的將這些禮物留著並「睹物思言」，思考每件禮物背後的提醒。

對於柯文哲決定不將腳踏車賣出，王世堅表示，他很開心柯文哲總算踩了煞車，「柯文哲可以說是我世上最熟悉的陌生人」。他認為，議員與市長的關係，應該就是「最熟悉的陌生人」，當時他基於議員職責，八年中嚴格監督柯文哲，他之所以在每個會期中送柯文哲一項禮物，都有背後很深的情境與意義。

王世堅坦言，柯文哲當時與議會對立，無法深思熟慮了解其中內涵，但現在他希望柯文哲「睹物思言」，想到禮物背後提點的話。他舉例，第一次送湯匙、畚箕，就是要他不要亂說話；送抓癢器則是希望推動市政要抓到癢處；魔鏡是希望柯「攬鏡自照」，看看自己的靈魂；甘地傳是希望柯體會甘地真正的精神；香爐是希望他走下神壇，不要神化自己。

王世堅說明，柯文哲現在已經離開台北市長的位子了，但這些禮物都有當時背後的情境，所以他一直希望柯文哲能好好的將這些禮物留著並「睹物思言」，好好思考每件禮物背後對他的提醒，這對他未來的從政也會有很大的幫助。